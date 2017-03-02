رفع حصة حماة من 140 إلى 200 ميغا واط ساعي لتحسين واقع التيار الكهربائي

أكد وزير الكهرباء المهندس زهير خربوطلي أن واقع الكهرباء في محافظة حماة سيتحسن خلال الفترة المقبلة حيث سيتم رفع حصتها من الطاقة الكهربائية من140 إلى 200 ميغا واط استجابة للمطالب الملحة للأهالي ومختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والخدمية حول تخفيض ساعات التقنين الكهربائي.



جاء ذلك خلال جولة للوزير أمس في محطتي توليد الزارة ومحردة الكهربائيتين ومحطة تحويل كهرباء سلحب 230 كيلو فولط برفقة محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري وقائد شرطة المحافظة اللواء أشرف طه بهدف الاطلاع على سير العمل في المحطات والصعوبات الموجودة وسبل تذليلها.



ففي محطة محردة التي تبلغ استطاعتها الاجمالية 630 كيلو واط ساعي جال الوزير خربوطلي في أقسامها التي تشمل صالة العنفات والمراجل ومركز التحكم الرئيسي إضافة إلى محطة التحويل الكهربائية المجاورة لها باستطاعة 230 ك حيث اطلع على سير عمل اليوم الأول للتشغيل التجريبي للمحطة عقب سقوط الكابلات 230 ك ف الواقعة بالقرب من بلدة حلفايا نتيجة الاعتداءات الإرهابية ما أدى إلى خروجها عن الخدمة مطلع تشرين الأول من العام الماضي.



وأشار الوزير إلى أن زيارته للمنشات الكهربائية والحيوية في محافظة حماة تأتي في إطار الاطمئنان على الوضع الفني وسلامة العاملين في محطة الزارة التي تعرضت الأحد الماضي لاعتداءات إرهابية نتيجة استهدافها ب8 صواريخ سقط اثنان منها في برج تبريد مجموعة التوليد الأولى ما أدى إلى إلحاق الضرر بالبرج وخروج المجموعة عن الخدمة.



وبين أن محطة توليد الزارة تضم 3 مجموعات توليد استطاعة كل واحدة منها 220 كيلو واط ساعي واستطاعت الوزارة تعويض فاقد خروج إحدى مجموعات التوليد الثلاث في المحطة عن طريق تشغيل مجموعات ومحطات أخرى مؤكدا أنه تم”اعتماد جدول زمني مقداره أسبوع لإصلاح ومعاودة تشغيل المجموعة الأولى المتضررة بما يسهم في دعم استقرار المنظومة الكهربائية بسورية”.



بدوره أشار محافظ حماة إلى الجهود المبذولة من الفرق والورش الفنية في شركة كهرباء حماة لإعادة محطة الزارة لدائرة إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية وكذلك باقي الورش في مختلف المنشات وجهات القطاع العام التي حققت انجازات مشهود لها في تأهيل مختلف المنشات الحيوية والبنى التحتية التي طالتها الاعتداءات الارهابية خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية.



واطلع وزير الكهرباء على واقع عمل محطة تحويل كهرباء سلحب 230 كيلو فولت وجاهزيتها الفنية حيث تضم محولتين استطاعة كل منهما 125 ميغا واط ساعي وتغذي العديد من القرى والتجمعات السكنية في منطقة الغاب.



بعد ذلك زار الوزير خربوطلي مشروع مشفى الشهيد صالح عبدالهادي حيدر في قرية الصقلية التابعة لناحية سلحب وحاليا هو بحاجة لتغذيته بخط كهربائي تبلغ كلفته نحو35 مليون ليرة حيث أبدى استعداد الوزارة لتغذية المشفى بالكهرباء وتنفيذ الخط الكهربائي اللازم له على نفقتها.



من جهة ثانية استبدلت الشركة العامة لكهرباء حماة منذ بداية العام الحالي95 محولة كهربائية بأخرى ذات استطاعة أكبر في عدد من المناطق.



وذكر مدير كهرباء حماة المهندس محمد الرعيدي ان الأعمال تضمنت تبديل 24 محولة متضررة نتيجة الاستهلاك المتزايد وتكبير استطاعة 71محولة فضلا عن إصلاح 6محولات كهربائية ووضعها بالخدمة وإنشاء 4مراكز تحويل جديدة في حماة وريفها.



وأوضح أن الهدف من هذه الأعمال دعم المنظومة الكهربائية بالمحافظة وتحسين قدرات الشبكة وتخفيض الفاقد عليها والتخفيف من حدة الضعف وانقطاع الكهرباء الناجم عن الاستهلاك المتزايد للطاقة.

سانا