رفع تسعيرة السرافيس بالسيدة زينب دون صدور تعليمات رسمية

اشتكى سكان منطقة السيدة زينب من قيام سائقي السرافيس برفع أجرة الركوب بمقدار 50 ليرة سورية، دون أن تصدر تعليمات رسمية من محافظة ريف دمشق بهذا الخصوص.



وبحسب ما أكده أحد أهالي منطقة السيدة زينب، فإن بعض السائقين عمدوا الاثنين للإضراب بعد أن رفعوا التسعيرة من 100 ليرة إلى 150 ليرة سورية من تلقاء نفسهم مباشرة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، دون صدور قرار بذلك، ورفض المواطنين التجاوب معهم.



من جهة أخرى اشتكى سائقو السارفيس من ارتفاع أسعار الإطارات والزيوت والقطع التبديلية لآلياتهم وأجور الإصلاح والصيانة عدة أضعاف في الفترة الأخيرة، مضيفن: “هذه الأجور المقررة قديمة ولم يطرأ أي تعديل عليها رغم تعديل أسعار قطع الغيار والزيوت فسعر كيلو زيت سادكوب الذي كان /٦٠٠/ ليرة سورية، أما الآن فسعره /٢٠٠٠/ ليرة سورية.



رئيس بلدية السيدة زينب الدكتور غسان الحاحي، نفى وجود أي إضراب من قبل السائقين يوم الثلاثاء.



وفيما يتعلق بموضوع النقل الداخلي، أفاد الحاحي بوجود 4 باصات نقل داخلي حاليا تخدم المنطقة في فترتي الصباح والظهيرة.



بدوره، اكتفى عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة ريف دمشق عامر خلف بالقول أنه لم يصدر أي قرار برفع تسعيرة السرافيس في تلك المنطقة أو أي منطقة في الريف.



تلفزيون الخبر