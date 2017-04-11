رفع الغرامات بحق الأطباء المخالفين إلى 25 ألف ليرة

كشف نقيب أطباء سورية عبد القادر حسن أنه تم رفع الغرامات بحق الطبيب المخالف من 3 آلاف إلى 25 ألف بحد أقصى كمخالفة عدم كتابة الوصفة الطبية على الورقة المعتمدة من النقابة، وهي لا تشمل الأخطاء الطبية والتي لها أنظمة خاصة.

وعلى هامش مؤتمر الأطباء الذي عقد أمس في حلب بأن الغرامة تقدر بحسب المخالفة المرتكبة من قبل الطبيب، ويتم التشدد في حال تكرار المخالفة، وتذهب الغرامات المحصلة إلى صندوق التقاعد الخاص بالنقابة.

وكشف الحسن عن مناقشة المشاركين ظاهرة تفشي المخدرات بين الأطفال في المدارس، مشدداً على أهمية دور النقابة في توعية المواطنين في هذا الموضوع.. وأكد حسن أنه تم رفع الراتب التقاعدي للأطباء من 18 ألفاً إلى 25 ألف ليرة ورفع رسم التقاعد من 5 آلاف ليرة إلى 15 ألفاً مع الحفاظ على تثبيت رسوم صندوق التكافل الصحي والتأكيد على الالتزام الكامل بالوصفات والتقارير الطبية، على أن يتم بدء التطبيق مطلع العام القادم.

وأضاف حسن: إن المشاركين في المؤتمر شددوا ضرورة التزام الأطباء باستخدام الوصفة الطبية، مشيراً إلى وجود بعض الأطباء غير الملتزمين بذلك، مؤكداً أن النقابة لا تعتزم رفع التعرفة الطبية، وأضاف: إننا لن نقبل إلا بالتسعيرة الحالية وهي 1500 ليرة سورية للأطباء الأخصائيين و500 ليرة سورية لغير الأخصائيين.

وأشار الحسن إلى أن المؤتمر ناقش بعض المواد المتعلقة بالنظام الداخلي للنقابة وذلك بهدف تطويره مؤكداً أن المؤتمر حضره جميع أفرع النقابة وهذا يدل على أهميته الكبيرة ولاسيما أنه عقد في مدينة حلب.

وأوصى مؤتمر النقابة الذي اختتم أمس بمنح الطبيب الشهيد تعويض ومكافأة نهاية الخدمة بغض النظر عن سنوات الخدمة، إضافة إلى تعويض الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصحية الخاصة وإيجاد نظام داخلي لصندوق الكوارث.

ودعا الأطباء إلى عدم السماح للأطباء بالعمل إلا بموافقة فرع النقابة وإعادة توزيع عائدات الصندوق المشترك لتصبح 75 بالمئة للطبيب و15 بالمئة عائدات أطباء و10 بالمئة للمصاريف الإدارية وتعديل سعر الوحدات الطبية لتصبح 1000 ليرة لكل وحدة وتشميل طلاب الدراسات العليا بالتأمين الصحي ورفع رسم صندوق التعاون الفرعي السنوي ليصبح 1000 ليرة بدلاً من 500 ليرة ورفع قيمة العقوبات المالية للأطباء المخالفين الذين لا يلتزمون بالوصفات الطبية.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن