رفع العلم الوطني في ساحة التحرير بمدينة القنيطرة المحررة

رفع العلم الوطني في ساحة التحرير بمدينة القنيطرة المحررة

بالصور : رفع علم الجمهورية العربية السورية في ساحة التحرير بمدينة القنيطرة المحررة.

 

يتبع