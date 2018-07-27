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رفع العلم الوطني في ساحة التحرير بمدينة القنيطرة المحررة
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رفع العلم الوطني في ساحة التحرير بمدينة القنيطرة المحررة
بالصور : رفع علم الجمهورية العربية السورية في ساحة التحرير بمدينة القنيطرة المحررة.
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