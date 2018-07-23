رفع العلم الوطني في بلدة نصيب تمهيدا لعودة مؤسسات الدولة إليها

دخلت وحدات من قوى الأمن الداخلي بلدة نصيب بريف درعا الجنوبي الشرقي ورفعت علم الجمهورية العربية السورية فوق مبنى المجلس البلدي بعد إنهاء الوجود الإرهابي فيها تمهيدا لعودة مؤسسات الدولة إليها.

وذكر ميداني في درعا أنه بعد تأمين وحدات الجيش العربي السوري قرية نصيب وتمشيطها لإزالة المفخخات والألغام ومخلفات التنظيمات الإرهابية حفاظا على أرواح المدنيين دخلت اليوم وحدات من الشرطة وقوات حفظ الأمن والنظام البلدة ورفعت العلم الوطني فوق المجلس البلدي على وقع النشيد الوطني وسط حشد كبير من أهالي البلدة.

وعبر الأهالي عن ارتياحهم الكبير لدخول وحدات الشرطة لتثبيت حالة الأمن والاستقرار في البلدة بعد إخراج الإرهابيين منها مؤكدين عزمهم على تكثيف الجهود بالتعاون مع الجهات المعنية لإعادة الحياة الطبيعية إلى البلدة كغيرها من قرى وبلدات ريف المحافظة التي تم تحريرها من الإرهاب.

وأشار محافظ درعا محمد خالد الهنوس في تصريح للصحفيين بعد رفع العلم إلى أن جميع مؤسسات الدولة ستعود إلى بلدة نصيب لتمارس مهامها وتقدم خدماتها للمواطنين تباعا.

من جانبه لفت قائد شرطة درعا اللواء محمد رامي تقلا إلى أن مخفر الشرطة في بلدة نصيب عاد إلى العمل منذ اليوم بتلقي شكاوي المواطنين وتسيير دوريات منتظمة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلدة.

ورفعت وحدة من الجيش العربي السوري العلم الوطني فوق معبر نصيب الحدودي مع الأردن في 6 الشهر الجاري وانتشرت فيه لتثبيت حالة الأمن بعد تمشيطه وإزالة مخلفات التنظيمات الإرهابية التي اعتدت وسيطرت عليه منذ نحو 3 سنوات.

وحررت وحدات الجيش خلال الشهر الحالي العديد من قرى وبلدات ريف درعا في حين دخل عدد منها في المصالحات المحلية في الوقت الذى تتابع وحدات الجيش عملياتها حتى تحرير باقي القرى في منطقة حوض اليرموك بريف المحافظة الجنوبي الغربي من الإرهاب.

سانا