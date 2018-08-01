رفع العلم الوطني في بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي

بعد خروج الإرهابيين الرافضين للتسوية إلى شمال سورية وإعلانها آمنة تم اليوم رفع العلم الوطني في بلدة جباثا الخشب بالريف الشمالي للقنيطرة.

وأفاد مصدر ميداني في القنيطرة بأنه تم اليوم بمشاركة الأهالي رفع علم الجمهورية العربية السورية في بلدة جباثا الخشب بالريف الشمالي إيذانا بإعلانها آمنة ومستقرة بعد إنهاء الوجود الإرهابي فيها وإخراج الإرهابيين الرافضين للتسوية إلى شمال سورية.

وتم أمس إخراج آخر دفعة من الإرهابيين الرافضين للتسوية مع عائلاتهم من بلدة جباثا الخشب والقرى التابعة لها ونقلهم بواسطة 6 حافلات عبر ممر أوفانيا إلى شمال سورية ومن المقرر أن تتم خلال الأيام القليلة القادمة تسوية أوضاع المسلحين الذين فضلوا البقاء في البلدة ودخول عناصر الجيش العربي السوري لتمشيطها وتطهيرها من مخلفات الإرهابيين.

سانا