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رفع أسماء كفتارو للعلم السوري يغضب المعارضين

أثار قيام أسماء كفتارو، زوجة عضو مجلس الشعب السابق المعارض محمد حبش، بنشر صور لها في مواقع التواصل الاجتماعي مع علم الجمهورية العربية السورية غضب وسائل إعلام المعارضة وداعميها، معتبرين أن ذلك «إشارة واضحة إلى عودتها للدولة السورية».
وكفتارو هي أحد أعضاء «الوفد الاستشاري النسوي» للمبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، كما أنها تعتبر حالياً من ناشطي المجتمع المدني، وتشارك على هذا الأساس في لقاءات جنيف وغيرها للمجتمع المدني رغم اتخاذها مواقف معارضة.
ورأت مواقع معارضة أن رفع كفتارو لعلم الجمهورية العربية السورية «إشارة إلى عودتها للدولة»، وجندت عضو «الهيئة العليا للمفاوضات» جورج صبرا، والمعارضين عابدة العضم ووائل الخالدي للرد على ما قامت به كفتارو.
ورأت العضم، أن كفتارو تتحدث عن نفسها «فهي وإن كانت في الوفد النسوي فهي لم يتم تفويضها بذلك من قبل الشعب السوري»، على حين رفض صبرا أن تُحسب كفتارو على المعارضة «فالوفد الاستشاري اختاره دي ميستورا كمستشارات له، من دون أن يتم حسبانهن على المعارضة».

وكالات

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