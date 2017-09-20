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رفع أجور منح إجازة السوق العامة والخاصة

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي قراراً رفع بموجبه أجور منح إجازة السوق من الفئتين العامة والخاصة.رفع أجور منح إجازة السوق العامة والخاصة

وأصبحت الأجور، بحسب موقع “الوطن أون لاين”، 12150 ليرة سورية للمتدرب في المدارس الخاصة، للحصول على شهادة سوق من الفئة الخاصة، و 13150 ليرة سورية للمتدرب للحصول على شهادة من الفئة العامة على أن تعتبر هذه الأجور حدا أقصى لا يمكن تجاوزه.

وأكد القرار على “إعلان الأجور بشكل واضح ومقروء في مكاتب التسجيل ولدى أماكن التدريب”.

وأوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن “القرار كان صدر بعد دراسة مستفيضة”، لافتاً إلى أنه “رغم ذلك لم يرض عددا من أصحاب المدارس الخاصة ممن طالبوا بالزيادة أكثر على الأجور المحددة”.

وأضاف شعيب أنه “تم رصد واقع التكاليف التي تتكبدها المدارس الخاصة من أجور محروقات وعمال ورسوم ومختلف مستلزمات عمل هذه المكاتب”، منوها بأن “القرار صدر بالتنسيق بين عدة جهات بناء لطلب عدد كبير من مدارس تعليم قيادة المركبات”.

وكانت مكاتب السيارات تتقاضى تعرفة قدرها ثمانية آلاف ليرة للشهادة في الفئة العامة وسبعة آلاف للخاصة.

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