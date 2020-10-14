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رفضاً لرفع الدعم عن المواد الأساسية.. تحركات واعتصامات وقطع طرقات في بعض المناطق اللبنانية

شهدت بعض المناطق في لبنان اليوم الأربعاء، تحركات واعتصامات ومسيرات في “يوم الغضب والرفض التحذيري”، الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام، للتنديد بالتوجه نحو رفع الدعم عن المواد الأساسية ولاسيما القمح والأدوية والمحروقات.

ووفقاً لموقع “الميادين”، فإن العاملين في المؤسسات العامة واتحاد المصالح المستقلة وعدد من النقابات، هم من شاركوا بالتحركات.

وشهدت بعض المناطق اللبنانية منذ الصباح، قطع طرقات من قبل المتظاهرين وإغلاق لمداخل العاصمة بيروت.

بدورها، جبهة “التحرر العمالي” أيدت التحركات وأصدرت بياناً قالت فيه: “الأزمة الاقتصادية باتت في أبشع تجلياتها، وما سيؤدي إلى استعجال الانفجار إقدام السلطة السياسية على تنفيذ تهديداتها برفع الدعم عن المواد الأساسية الاستهلاكية من طحين ودواء ومحروقات.. هذه الخطوة خطورة بالغة تؤدي إلى الفوضى والهلع”.

من جانبه، حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، قال: “سيتعين وقف الدعم فور الوصول إلى حد احتياطيات النقد الأجنبي الإلزامية، وذلك دون الإشارة إلى إطار زمني”.

يذكر أن لبنان يعاني منذ عام من أزمة اقتصادية حادة، ترافقت مع انهيار في قيمة العملة الوطنية، واستقالة حكومة الرئيس حسان دياب واعتذار مصطفى أديب عن التشكيل، فيما تجري المشاورات النيابية خلال اليومين المقبلين لتسمية رئيس جديد للحكومة.