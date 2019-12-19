رفض أهلها الخطوبة فرمى قنبلة في منزلها أودت بحياتها

توفيت الشابة بيسان وليد صادق، نتيجة قنبلة ألقاها، الشاب رامي خالد حديفة سلوم” على الشابة ووالدتها، ما أدى لوفاته ووفاة بيسان فوراً وإصابة والدتها إصابة بالغة.



ونقلت والدة الفتاة على الفور إلى مشفى السويداء الوطني لتلقي العلاج اللازم.



وفي التفاصيل، قام الشاب رامي برمي القنبلة بعدما رفضت عائلة بيسان طلبه بخطبة ابنتهم ما أدى لمقتله إضافة إلى وفاة الفتاة بيسان صادق بعمر 17 عام وإصابة والدتها بجروح خطيرة.



ويبلغ من العمر الشاب رامي خالد حديفة سلوم الذي فجر القنبلة 20 عاماً.