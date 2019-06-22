رغم خفض سعره 50 ل.س.. سورية من أغلى دول المنطقة بالبنزين 95

تصدرت كل من سورية والأردن قائمة الدول العربية الأعلى بسعر ليتر البنزين (أوكتان 95) رغم خفض سورية لسعره مؤخراً نحو 50 ليرة سورية، فيما كانت مصر والسعودية الأقل سعراً، وذلك بحسب نشرات الأسعار الأخيرة الصادرة عنها، والسعر الرسمي لصرف الدولار في تلك البلدان.





وبعد الاطلاع على نشرات الأسعار الخاصة بسعر بنزين (أوكتان 95) في الدول العربية المحيطة بسورية ودول أخرى تصدر نشرات دورية بسعر البنزين بعد أن قامت بتحريره، وتبيّن أن ليتر البنزين في الأردن سعره 1.42 دولار، تليه سورية بكلفة 1.25 دولار لليتر الواحد، والفرق بينهما بسيط لا يتجاوز 17 سنتاً.



أما في مصر والتي تعد من أرخص دول المنطقة بأسعار البنزين فقد سجل ليتر البنزين أوكتان 95 فيها سعر 0.46 دولار، تلتها السعودية بسعر 0.56 دولار، ثم العراق 0.63 دولار، فالإمارات 0.66 دولار، ولبنان 0.84 دولار.



البلد اللتر 95 السعر المحلي السعر بالدولار الأميركي



لبنان 1 ليتر 1,275 ليرة لبنانية 0.84 دولار



العراق 1 ليتر 750 دينار عراقي 0.63 دولار



مصر 1 ليتر 7.75 جنيه مصري 0.46 دولار



الأردن 1 ليتر 1.01 دينار أردني 1.42 دولار



سورية 1 ليتر 550 ليرة سورية 1.25 دولار



السعودية 1 ليتر 2.10 ريال سعودي 0.56 دولار



الإمارات 1 ليتر 2.42 درهم إماراتي 0.66 دولار



وتختلف سياسة تسعير الوقود في الدول العربية، فبعضها يلجأ لتغيير الأسعار شهرياً مثل سورية وقطر والإمارات والبحرين وعُمان والأردن، فيما تتغير أسبوعياً في لبنان، وربعياً بالسعودية، أما مصر والكويت واليمن وليبيا والعراق والجزائر تتجه لتغييرها كلما اقتضت الحاجة.



وبدأت سورية إتاحة البنزين عالي الأوكتان (95) في منتصف (أبريل) نيسان 2019، عبر تجهيز محطتين متنقلتين بدمشق مخصصتين لتعبئته، وجرى تحديد سعر الليتر في البداية بـ600 ليرة، ثم تم تخفيضه قبل أيام بمقدار 50 ليرة.

وقبل توفير البنزين عالي الأوكتان في سورية، كان نوع البنزين سابقاً كله (أوكتان 90)، والذي يباع حالياً بسعر مدعوم قدره 225 ليرة لليتر، أي ما يعادل تقريباً 0.51 دولار، وذلك لكميات محددة، فيما ترتفع كلفة التعبئة لكل من يتجاوز هذه الكميات إلى 425 ليرة لليتر.



واستعرضت صحيفة سورية مؤخراً سعر البنزين العالمي وقارنته بالمحلي، بعدما أصبح سعر المادة محرراً (باستثناء الشريحة المغطاة بالبطاقة الذكية)، مؤكدةً أنه يزيد على السعر العالمي بـ87%، وكان سعر ليتر البنزين الحر خلال فترة المقارنة محدداً بـ375 ليرة سورية، ثم رُفع سعره حالياً إلى 425 ليرة.





وذكرت صحيفة “قاسيون”، أن سعر الغالون العالمي من البنزين الممتاز يبلغ 1.9 دولار، وذاته في بورصات الإقليم كالبورصة السعودية، ما يعني أن السعر العالمي لليتر البنزين الممتاز هو 0.5 دولار، بينما يصل سعره في سورية (وهو غير الممتاز) إلى 0.75 دولار.







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