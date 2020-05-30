رغم تعادله مع الجيش.. تشرين يحافظ على صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم

حافظ فريق تشرين على صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم رغم تعادله مع الجيش في المرحلة السابعة عشرة التي اختتمت اليوم وشهدت فوز الاتحاد على الشرطة والطليعة على جبلة وحطين على النواعير والكرامة على الساحل وتعادل الجزيرة مع الوحدة.



ففي المباراة التي أقيمت على ملعب الباسل في اللاذقية حافظ تشرين على الصدارة رغم تعادله مع الجيش بهدفين لمثلهما حيث افتتح نديم الصباغ التسجيل لتشرين في الدقيقة 17 وأدرك الجيش التعادل بعد دقيقة واحدة بواسطة محمد الواكد وعاد تشرين ليتقدم بهدف ثان أحرزه كامل حميشة عند الدقيقة 41 وتمكن الجيش من إدراك التعادل مجدداً بعد انطلاق الشوط الثاني بأربع دقائق عبر ورد السلامة.



وبهذا التعادل أصبح رصيد تشرين 40 نقطة في الصدارة وبفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه الوثبة الذي فاز أمس على الفتوة في افتتاح هذه المرحلة بأربعة أهداف لهدف أما الجيش فرفع رصيده إلى 31 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع.





وفاز حطين على النواعير بهدفين دون رد خلال لقاء الفريقين على الملعب البلدي في حماة حيث سجل هدفي حطين رأفت المهتدي ومارديك مارديكيان في الدقيقتين 16 و48 ليتقدم حطين بهذه النتيجة إلى المركز الثالث رافعاً رصيده إلى 33 نقطة أما النواعير فاحتفظ بنقاطه الـ16 في المركز العاشر.



وحسب وكالة سانا, في المباراة التي أقيمت على ملعب تشرين بدمشق تعادل الجزيرة مع الوحدة بهدفين لمثلهما حيث سجل الجزيرة أولاً عند الدقيقة 34 عبر سليمان رشو فيما أدرك الوحدة التعادل في الدقيقة 67 عبر عبد الهادي شلحة وسجل محمود العنز الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 71 وعاد الوحدة ليسجل هدف التعادل عبر عبد الرحمن بركات في الدقيقة 86 فرفع الجزيرة رصيده إلى 6 نقاط وبقي في المركز الرابع عشر والاخير ورفع الوحدة رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس.





كما فاز الكرامة على الساحل بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جرت على الملعب البلدي في حمص حيث سجل للكرامة عبد الله جنيات وأحمد العمير وزيد غرير في الدقائق 8 و26 و 67 بينما سجل هدف الساحل سامر خانكان في الدقيقة 11 ليرفع الكرامة رصيده بهذا الفوز إلى 25 نقطة وبقي في المركز السابع وبقي الساحل في المركز الثاني عشر وفي جعبته 12 نقطة.



ورفع الاتحاد رصيده إلى 29 نقطة وتقدم الى المركز الخامس بفوزه على الشرطة بهدفين دون رد أحرزهما أحمد الأحمد ومحمد الأحمد في الدقيقتين 17 و90 وذلك في المباراة التي جرت على ملعب السابع من نيسان في حلب وبقي الشرطة بمركزه الثامن برصيد22 نقطة.



آخر مباريات هذه المرحلة جمعت جبلة مع الطليعة على ملعب البعث بجبلة وانتهت بفوز الطليعة بهدف دون رد سجله محمد زينو في الدقيقة 28 فأصبح رصيد الطليعة 21 نقطة وبقي بالمركز التاسع وجبلة في المركز الثالث عشر محتفظاً بـ 9 نقاط.