رغم تراجع سعر صرف الدولار .. بقاء الأسعار على حالها!

لم ينجح « للأسف » تخفيض سعر الصرف في تحقيق أي انعكاس ايجابي على الأسعار «الملتهبة » في الأسواق والتي بدورها نغصت حياة المواطنين و «فاقمت » ظروفهم المعيشية الصعبة…المعاناة مستمرة و مرشحة لمزيد من التفاقم مستقبلاً نتيجة «تغول » بعض التجار و جشعهم اللا محدود المقترن بصمت وغياب «مريب » لوزارة التجارة الداخلية و مديرياتها في المحافظات وسط اتهامات وجهت لها من قبل المواطنين بلعب دور المتفرج حتى الآن .. !!



في طرطوس « جنون » الأسعار على حاله رغم تسجيل انخفاض طفيف على أسعار بعض المواد الغذائية الرئيسية كالزيت النباتي والسكر حيث سجل سعر ليتر الزيت النباتي 3000 ليرة و السكر 1200 ليرة والرز 1700 ليرة وما فوق والمتة 2000 ليرة …كيلو القهوة 10 آلاف ليرة و علبة المحارم حجم كبير 3000 ليرة. في حين واصلت أسعار المنظفات بالارتفاع ليسجل مسحوق الغسيل 2 كيلو 6 آلاف ليرة و عبوة شامبو واحد ليتر 2500 ليرة و سائل الجلي 1500 ليرة و الأكثرغرابة استمرار بيع الدخان الوطني بأسعار مرتفعة رغم توضيح مؤسسة التبغ بعدم رفع أسعار منتجاتها حيث تباع الحمراء القصيرة بـ400 ليرة والطويلة بـ700 ليرة .



أما الألبان و الأجبان « فحدث ولا حرج » حيث استمرت أسعارها بالارتفاع ليسجل كيلو الحليب 500 ليرة و كيلو اللبنة 2000 ليرة و جبنة الحلوم 5000 ليرة والبلدية 2700 ليرة و اللبن عبوة 2كيلو 1200 ليرة .



في السياق ذاته حافظت الخضارعلى أسعارها المقبولة بينما خرجت الفواكه من دائرة الاهتمام للمواطن لعجزه عن شرائها حيث سجل الكرز 1500 ليرة والمشمش 1700 ليرة والدراق 1700 ليرة و التفاح 2000 ليرة في الأسواق الشعبية كسوق العريض بينما سجل سعر صحن البيض 2500 ليرة .



ما يدعو للحزن أن حملات المقاطعة التي بدأت بالانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي كرد فعل ضد الغلاء الفاحش و السلع والمواد الغذائية التي شهدت ارتفاعات كبيرة بالأسعار خلال الفترة الأخيرة مارسها أغلب المواطنين « مجبورين » لعجز معظمهم عن الشراء نظراً لضعف القدرة الشرائية بل وانعدامها و عبر المواطنون « المصدومون » عن استيائهم البالغ للحال التي وصلت إليها الأسعار وعجز أغلبيتهم عن الشراء و تأمين احتياجاتهم الأساسية محملين المسؤولية المباشرة لوزارة التجارة الداخلية العاجزة حتى الآن عن ضبط الأسواق وملاحقة التجار المخالفين وايجاد الحلول .



في المقلب الآخر بلغ عدد الضبوط التموينية المسطرة منذ بداية الشهر الحالي بحسب رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية في طرطوس 155ضبطاً, منها 6 إغلاقات و 52 ضبط عدم إعلان سعر و 17 ضبطاً لعدم تداول الفواتير و 15 ضبطاً بسبب البيع بسعر زائد و 6 ضبوط لمحلات القصابة و 15 ضبطاً بحق الأفران, بينما بلغ عدد الضبوط المتعلقة بالمواد المجهولة المصدر و المنتهية الصلاحية 6 ضبوط , أما فيما يتعلق بالضبوط النوعية فقد استطاعت دوريات الرقابة ضبط ورشة تقوم بإنتاج وطرح ألبسة تحمل بيانات مزورة إضافة لضبط معمل بسكويت يقوم بصناعة البسكويت ووضع لصاقات صنع في حلب بغرض الغش والتزوير كما تم ضبط ومصادرة ٣ أطنان من الخبز العلفي و كميات من المواد المنتهية الصلاحية تتضمن مقبلات غذائية وشراباً صنعياً وعصائر وتمراً .





تشرين