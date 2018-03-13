رغم إنتاج أطنان منها.. فاكهة الأغنياء الحبة الواحدة ب200 ليرة

تعرف بفاكهة الأغنياء لارتفاع أسعارها، إذ من النادر أن يشتريها المرء بالكيلو، وغالباً ما تباع بالحبة الواحدة، إنها فاكهة الكيوي التي يتراوح سعر الكيلو منها بين 1200 – 1800 ليرة وسعر الحبة الواحدة من 150 إلى 200 ليرة، الأمر الذي جعل التفكير بشراء الكيوي يحتاج إلى تفكير قبل الإقدام عليه، ما نتج عنه التراجع في الإقبال على الشراء وهو ما أكده لنا أصحاب محال الفواكه، إذ بيّن أن الإقبال على هذا النوع من الفواكه ضعيف جداً، كونها باتت تعد من الكماليات والمواطن لم يعتد على تناولها لأنها من الزراعات الحديثة، إضافة إلى ارتباط الموضوع بصعوبة دخولها للقطر لكونها مستوردة وتأتي من دول الجوار (الأردن ولبنان).

مدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خير بك بيّن أن زراعة شجرة الكيوي في الساحل السوري حققت نجاحاً كبيراً وجدوى اقتصادية، وتبلغ المساحة المزروعة بالكيوي في محافظة اللاذقية 32,55 ألف هكتار وعدد الأشجار الكلي 11 ألفاً، علماً أن الإنتاج الكلي وصل بداية العام الماضي إلى 175 طناً ليصل نهاية العام إلى 206 أطنان.

مدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خير بك بيّن أن زراعة شجرة الكيوي في الساحل السوري حققت نجاحاً كبيراً وجدوى اقتصادية، وتبلغ المساحة المزروعة بالكيوي في محافظة اللاذقية 32,55 ألف هكتار وعدد الأشجار الكلي 11 ألفاً، علماً أن الإنتاج الكلي وصل بداية العام الماضي إلى 175 طناً ليصل نهاية العام إلى 206 أطنان.