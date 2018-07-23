رضيعة تحقق شهرة واسعة على “آنستغرام” بسبب شعرها

حققت طفلة رضيعة شهرة واسعة جداً، على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام فور نشر صور لها ظهرت فيها بشعر كثيف يتجاوز عمرها بكثير،ووصل متابعو الطفلة الرضيعة ذات ال 6 أشهر، على موقع الصور الشهير آنستغرام إلى 40 ألف متابع في وقت قصير.



وقال والدا الرضيعة أن طفلتهما “تشانكو”، ولدت في ديسمبر 2017، بشعر طويل وظل ينمو كلما كبرت.



وتزين الأم شعر “تشانكو”، بالإكسسوارات المتنوعة رغم سنها الصغير جداً، وتنشر صورها على آنستغرام، حيث تتلقى كل صورة تشاركها حوالي 10 آلاف إعجاب من متابعيها.



وقال طبيب الأطفال الدكتور “زوكو بود”، إن شعر الطفلة يتأثر بالوراثة والعرق، مضيفًا أن شعر الطفل وهو رضيع يحمل القليل من الشبه لما سيبدو عليه عند تقدمه في السن.



وعن حالة الطفلة النادرة قال: “أمر طبيعي تمامًا بسبب التقلبات الهرمونية، حيث يتعرض الرضيع لمستويات عالية من الهرمونات من والدته”، مضيفاً: “عندما يولد الطفل بهذه المستويات من الهرمونات، فإنها قد تتراجع فيما بعد أو تجعل نمو الشعر أقوى”.