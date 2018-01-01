رصاصة روسية خارقة تدهش الأمريكيين!

ولاختبار قوة الرصاصة الروسية، أطلقها الخبراء على مجموعة من الأهداف، من بينها حزمة من 30 مجلة. وفاجأت الرصاصة القائمين على التجربة بقوتها، وقالوا إنها تشبه رصاصة "لرينيكي"، بل إن تأثيرها أقوى، لأنها تنشطر إلى 4 أقسام عند إصابة الهدف.