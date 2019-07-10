رش الملح أمام بابكم وحول منزلكم.. لهذا السبب !!

بعد أن ينتهي الشتاء، تستعيد الطبيعة حقوقها ومعها يأتي النمل والحشرات الباقية التي تغزو منزلكم. ما دام النمل خارج المنزل، فإنه لا يزعجنا. لكن عندما تصبح النوافذ والجدران مليئة به، نبحث عندها عن حل طبيعي لإبعاده.



إذن لا تنتظروا أن يغزوكم حتى تتحركوا !



لتبعدوا النمل، رشوا محيط المنزل بالملح الخشن. ضعوه بقرب النوافذ وكل الفتحات التي تقود إلى المنزل.



في الداخل، رشوا خيطاً من ملح الطاولة على طول الجدران من حيث يدخل النمل عادةً، بدون أن تنسوا حواف النوافذ، الخزائن، أماكن الطعام، الخ.



الملح يبعد النمل :



إنه مادة رخيصة الثمن ولا يشكل أي خطر على البيئة. كما أن الملح معروف بقدرته على قتلا للأعشاب السيئة في مزروعاتكم، لهذا أنتم تصيبون عصفورين بحجر واحد !