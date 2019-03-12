رسوب 632 طالب في مقرر ’فيزياء المهندسين‘ بسبب ’قلة خبرة‘ الدكتورة!

يعد مقرر “فيزياء المهندسين” الذي يأخذه طلاب السنة الأولى في كلية الهندسة المدنية من أبسط المقررات الدراسية عادةً، خاصة أنه من المقررات غير المتخصصة تماماً بالأمور الانشائية أو المدنية البحتة ومع ذلك تدنت نسب النجاح في كلية الهندسة المدنية في جامعة دمشق في هذا المقرر ووصلت إلى حدود الـ9% ما سبب جدلاً واسعاً وغضباً كبيراً بين طلاب السنة الأولى.



فاشتكى عدد من الطلاب عن تدني معدل النجاح، وأوضحت القوائم المنشورة أنه تقدم للمقرر 698 نجح منهم 67 طالباً فقط، فين حين وصل عدد الراسبين في المقرر لـ632 أي أن نسبة الرسوب تعادل الـ9,60 % فقط في مقرر يعتبره الأكثرية من المقررات الثانوية سهلة الترفيع.



من جهته أرجع عميد كلية الهندسة المدنية شكري البابا نسبة الرسوب المرتفعة في هذا المقرر إلى تعيين دكتورة جديدة لتدريسه لا تملك الخبرة الكافية، مضيفاً أن الأسئلة كانت صعبة وغير متناسبة مع الطلاب ما سبب ارتفاع نسبة الرسوب.



وأوضح البابا أن هذه النسبة تُحصد للمرة الأولى في الكلية، مرجعاً ما حدث لنقص عدد دكاترة العلوم الأساسية، ومضيفاً أنه تم تعيين استاذ آخر إلى جانب الأستاذة الموجودة حالياً لتحسين الوضع ورفع نسب النجاح في المقرر الفصل القادم، آملاً أن لا تتكرر هذه الحوادث مرة أخرى.



وعن إمكانية تعويض الطلاب الراسبين أشار البابا إلى أنه كان يتمنى وجود طريقة لتعويض هؤلاء الطلاب عن طريق إضافة خمسة علامات لكل منهم إلا أن القانون لا يسمح لذلك، مبيناً أن دكتور المادة هو صاحب القرار والمسؤول كلياً عن مادته ولا يمكن لعمادة الكلية إضافة أي علامة لتحسين وضع الطلاب، مضيفاً أنه طلب من الطلاب رفع مطلب جماعي لرئاسة الجامعة لتعديل أوضاعهم.