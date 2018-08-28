رسمياً لا يوجد دورة تكميلية .. الجامعات السورية تصدر موعد الدورة الإضافية لطلاب التخرج

أصدرت الجامعات السورية جدول امتحاناتها الخاص بالدورة الإضافية لطلاب السنة الأخيرة (التخرج)، لتنهي بذلك اي أمل بإصدار دورة تكميلية.



والدورة الإضافية هي دورة ملحقة بالسنة الأخيرة لدراسة الطلاب في الجامعات السورية، ويحق للطلاب الذين يحملون أربع مقررات وما دون التقدم لها.



ورصد تلفزيون الخبر إصدار كليات كل من جامعات دمشق وطرطوس واللاذقية لجدول الامتحانات الخاص بالدورة الإضافية لطلاب السنين الأخيرة.

وبحسب ما نشرت كلية الآداب في جامعة طرطوس، فإنه يحق لطلاب السنة الرابعة والطلاب الذين استنفذوا بنتيجة امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2017-2018 والذين يحملون أربعة مقررات على الأكثر الاشتراك في الامتحان التكميلي لهذا العام”.

وبالنسبة للرسوم، أوضح إعلان الكلية أن “كل مقرر في الامتحان التكميلي للطلاب الذكورين أعلاه هو 2000 ليرة”.

وأضاف الإعلان أنه “كما يحق لطلاب السنة الرابعة المتقدمين من خارج ملاك الجامعة والطلاب الذين أنهوا دوراتهم الأربعة بنتيجة امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2017-2018 والذين يحملون أربعة مقررات على الأكثر الاشتراك في التكميلي عذا العام، علماً أن رسوم الاشتراك عن كل مقرر في الامتحان التكميلي للطلاب المذكورين أعلاه هو 3000 ليرة سورية”.

وتابع الإعلان “كما يحق لطالب السنة الرابعة المستنفذ الذي دخل لامتحان أحد الفصلين الأول أو الثاني أو للعام الدراسي الحالي بمقتضى مرسوم خاص ويحمل أربع مقررات على الأكثر الاشتراك في الامتحان التكميلي لهذا العام، علماً أن رسوم الاشتراك عن كل مقرر في الامتحان التكميلي للطلاب المذكورين أعلاه هو 3000 ليرة سورية”.

ودرجت العادة خلال السنوات السابقة أن يتم دمج الدورة الإضافية مع الدورة التكميلية التي كانت تصدر بمرسوم جمهوري.





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