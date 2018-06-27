مصدر أميركي:واشنطن لن تتدخل في الجنوب السوري لهذا السبب ..
"فرقة عمود حوران" الإرهابية إلى زوال
الجيش يفتح محاور درعا: عزل الريف الشرقي يقترب
العثور على نفق يحتوي قذائف ومواد شديدة الإنفجار من مخلفات الإرهابيين في تير معلة
الجيش يحرر بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش
الجيش يحيّد اللجاة من حسابات «معركة الجنوب»
الجعفري: بعض الحكومات تستمر في تسييس ملف المساعدات الإنسانية في سورية
مصالحات «تحت النار» في الجنوب و«توتّر» في الرقة
معركة الجنوب السوري: الجيش الى الحدود
النص الكامل لمقابلة قناة NTV الروسية مع الرئيس الأسد
ضريبة الدم المقدس
وحدات من الجيش تحبط هجوما لإرهابيي “جبهة النصرة” على نقاط عسكرية في ريف حماة الشمالي
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد السادس عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية
الطائرات العراقية تقتل 45 داعشياً بينهم قياديون في ضربة جوية داخل سورية
أميركا دمّرت الرقة.. فمن سيعيد بناءها ؟

رسام سوري يفوز بالجائزة الأولى بمهرجان دولي للكاريكاتير في رومانيا

رسام سوري يفوز بالجائزة الأولى بمهرجان دولي للكاريكاتير في رومانيا

نال فنان الكاريكاتير السوري رائد خليل الجائزة العالمية الأولى في الدورة الـ 28 من مهرجان (غورا هومورلوي الدولي للكاريكاتور والأدب الفكاهي) في رومانيا بمشاركة مئات الفنانين من عشرات الدول.

موضوع هذه الدورة هو الرقم 100 حيث طلب من الفنانين المشاركين رسمه بطريقة تحمل فكرة ومضمونا بالاعتماد على شكل هذا الرقم فرسم الفنان خليل الرقم 1 يمسك بيده مسدسا بهدف الانتحار بعدما تحول الصفران الملازمان له إلى درايا وأهداف لتأخذ اللوحة معاني ودلالات متعددة اقتصادية واجتماعية.

جدير بالذكر أن الجائزة الثانية مناصفة ذهبت لفنانين من كوبا وأوكرانيا والثالثة مناصفة أيضاً لفنانين من روسيا وأوكرانيا كما منحت جائزتان خاصتان لفنانين من اندونيسيا.

وتألفت لجنة التحكيم من فنانين من رومانيا وصربيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

 


سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.