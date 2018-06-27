رسام سوري يفوز بالجائزة الأولى بمهرجان دولي للكاريكاتير في رومانيا

نال فنان الكاريكاتير السوري رائد خليل الجائزة العالمية الأولى في الدورة الـ 28 من مهرجان (غورا هومورلوي الدولي للكاريكاتور والأدب الفكاهي) في رومانيا بمشاركة مئات الفنانين من عشرات الدول.

موضوع هذه الدورة هو الرقم 100 حيث طلب من الفنانين المشاركين رسمه بطريقة تحمل فكرة ومضمونا بالاعتماد على شكل هذا الرقم فرسم الفنان خليل الرقم 1 يمسك بيده مسدسا بهدف الانتحار بعدما تحول الصفران الملازمان له إلى درايا وأهداف لتأخذ اللوحة معاني ودلالات متعددة اقتصادية واجتماعية.

جدير بالذكر أن الجائزة الثانية مناصفة ذهبت لفنانين من كوبا وأوكرانيا والثالثة مناصفة أيضاً لفنانين من روسيا وأوكرانيا كما منحت جائزتان خاصتان لفنانين من اندونيسيا.

وتألفت لجنة التحكيم من فنانين من رومانيا وصربيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.



سانا