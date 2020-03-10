رسالة من الرئيس المصري إلى نظيره الإماراتي بشأن سد النهضة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن الرئيس الإماراتي تلقى رسالة من نظيره المصري، اليوم الثلاثاء.



وحسب المتحدث، قام وزير الخارجية المصري سامح شكري، بتسليم نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان رسالة إلى الرئيس الإماراتي بشأن تطورات مسار مفاوضات سد النهضة.



ويقوم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بجولة في 8 دول عربية، بدأت في الثامن من مارس/ آذار الجاري من العاصمة الأردنية عمّان في مُستهل جولة عربية خارجية تشمل كذلك كلاً من السعودية والعراق والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات، وذلك لتسليم رسالة من الرئيس المصري إلى قادة تلك الدول الشقيقة".