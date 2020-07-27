رسائل من أحمدي نجاد إلى محمد بن سلمان.. ماذا تضمنت ؟

عرضت صحيفة الشرق الأوسط مضمون رسالة أرسلها الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يعرض فيها مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن.



ويقترح نجاد تشكيل لجنة من الشخصيات الموثوقة عالمياً، لإجراء محادثات مع طرفي النزاع في اليمن، بهدف إنهاء الأزمة، وإحلال الصداقة والسلام.



ونشرت الصحيفة مقتطفات من الرسالة، التي يخاطب فيها نجاد بن سلمان بالقول: "إنني على ثقة بأن سماحتكم في الرد على مطالب شعوب المنطقة والمجتمع الإنساني منكم، وبالتأمل الجيد في نتائج هذه الحرب المدمرة، ستقومون بعمل تذكرون به خيراً".



واعتبر نجاد في رسالته أنّ المسؤولية الإنسانية تفرض على الجميع السعي بكل ما يملكون من طاقة من أجل وضع نهاية لهذه الحرب، وإحلال السلام والصداقة والتعاون.



وقبل ذلك، كان المتحدث باسم الرئاسة الإيرانية علي ربيعي قد أكد أن رئيس وزراء باكستان، قدم للحكومة الإيرانية رسالة من ولي العهد السعودي، يطلب فيها الحوار مع طهران.



ورغم نفي الخارجية الباكستانية للأمر، أعلنت وكالة مهر الإيرانية أن ولي العهد السعودي محمد ب سلمان كلّف رئيس وزراء باكستان عمران خان كوسيط للتفاوض مع إيران حول عدّة قضايا في المنطقة.