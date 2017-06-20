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رذاذ خاص لاستئصال أورام الدماغ

أجرى العلماء الروس في مدينة كراسنويارسك عملية فريدة من نوعها لإزالة ورم خبيث في الدماغ باستخدام رذاذ مضيء ابتكر خصيصاً لهذا الغرض.

وذكرت وكالة تاس الروسية أنه تم إعداد الرذاذ الذي يشكل الحمض النووي أساساً له من قبل الخبراء في جامعة كراسنويارسك بسيبيريا بالتعاون مع علماء كنديين، حيث يقوم الرذاذ أثناء العملية الجراحية بإضاءة أجزاء النسيج التي أصابها السرطان الأمر الذي يمكّن الأطباء من الكشف عن أصغرنسيج للورم الخبيث باستخدام المجهر.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الصحة الروسية أن التكنولوجيا الجديدة التي ابتكرها العلماء الروس تُبسط عمل الجراحين وتسمح بالتعرف على حدود الورم الخبيث الحقيقية كما أنها تزيد من فرص تعافي المريض بعد العملية الجراحية.

وكالات

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