رحيل محمد ناجي العبيد أحد أهم رواد الفن التشكيلي في سورية

غيب الموت صباح اليوم الفنان التشكيلي محمد ناجي العبيد الذي يعد من احد أهم رواد الفن التشكيلي في سورية عن عمر يناهز 101 عام .



ونعت وزارة الثقافة الفنان العبيد الذي قدم الكثير من الأعمال المتميزة خلال مسيرته الفنية عبر مرسمه الخاص المعروف في سوق المهن اليدوية وهو من الفنانين المبدعين المهتمين بالتراث باعتباره الحضارة الحقيقية للإنسان انطلاقا من أن سورية بلد الإبداع وهي التاريخ الحقيقي للبشرية وحاضنة الحضارة الإنسانية.



يذكر أن الراحل العبيد من مواليد دير الزور 1918 حاصل على 12 وساما وشهادة تقدير منها شهادة تقدير ووسام ذهبي من القائد الموءسس حافظ الأسد وشهادة تقدير من السيد الرئيس بشار الأسد وشهادة تقدير وميدالية من المركز السوري لرعاية الابداع كما قدمت عن أعماله أطروحات لنيل شهادات الدكتوراه في دول عربية عدة.



وشارك العبيد خلال مسيرته في 114 معرضا داخل سورية وخارجها كما أقام 35 معرضا فرديا بدمشق وهو عضو مؤسس في نقابة الفنون الجميلة واتحاد الفنانين التشكيليين السوريين وجمعية أصدقاء الفن في سورية وهو عضو في اتحاد الصحفيين العرب.