رحيل الممثلة المصرية مديحة يسري

رحلت الممثلة المصرية مديحة يسري الملقبة بـ"سمراء الشاشة" الأسبوع الفائت عن عمر ناهز 97 عاماً، بعد رحلة عطاء استمرت لأكثر من ستة عقود.وقضت الممثلة المخضرمة سنوات عمرها الأخيرة تتنقل فوق كرسي متحرك، إلى أن ضعفت صحتها ولزمت فراش المرض قبل أن تفارق الحياة في مستشفى المعادي العسكري.

وولدت الفنانة الراحلة باسم هنومة حبيب خليل في 1921، وبدأت رحلتها مع السينما بمشهد صامت في فيلم (ممنوع الحب) من بطولة محمد عبد الوهاب عام 1942، قبل أن تحصل على فرصتها الأولى في فيلم (أحلام الشباب) أمام فريد الأطرش وتحية كاريوكا.

وقدمت على مدى مشوارها أكثر من 90 فيلماً بعضها من كلاسيكيات السينما المصرية مثل أمير الانتقام، وحياة أو موت، وإني راحلة، ولحن الخلود، وبنات حواء، والخطايا، ولا تسألني من أنا، وأيوب.

وكان آخر ظهور سينمائي لها في فيلم (الإرهابي) عام 1994، أمام نجم الكوميديا عادل إمام.

كما قدمت على شاشة التلفزيون مسلسلات عدة، إضافة إلى خوضها عدة تجارب إنتاج سينمائي كان من بينها فيلم (الأفوكاتو مديحة) عام 1950، و(وفاء للأبد) عام 1953 ، و(قلب يحترق) عام 1959.

واختيرت مديحة يسري عضواً بمجلس الشورى المصري "الذي لم يعد قائما بالوقت الراهن" في أواخر تسعينيات القرن العشرين.تزوجت مديحة يسري أربع مرات، من الملحن والممثل محمد أمين ثم الممثل والمخرج أحمد سالم ثم المغني محمد فوزي وأخيرا الشيخ إبراهيم سلامة راضي.



تم تكريمها في عدد من المهرجانات المصرية والعربية ومنحتها أكاديمية الفنون الدكتوراه الفخرية في 2017