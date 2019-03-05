رحيل الشاعر والإعلامي السوري فايز مقدسي في باريس

فُجع الوسط الثقافي برحيل الشاعر والإعلامي والباحث السوري فايز مقدسي في العاصمة الفرنسية باريس حيث يعيش منذ عام 1972. يحمل الإعلامي الراحل دبلوماً في التاريخ العربي القديم واللغات السامية المقارنة من جامعة “السوربون”، الجامعة “الكاثوليكية”، وعمل في الصحافة المكتوبة وأستاذاً للغة العربية.



عمل المقدسي في إذاعة “مونت كارلو” منذ عام 1989، وقدم العديد من البرامج الثقافية منها: “العوالم السحرية”، و”حكاية حجر”، و”دروب القمر”، و”مسافات”، و”فصول”، و”أمواج”، و”سوناتا ليلية”، و”أفكار”، و”أنتم والنجوم”، و”حوار”.



صدرت له خلال مسيرته أربعة كتب شعرية، وعدة كتب عن تاريخ “سورية الطبيعية”، وعدة ترجمات بالعربية عن شعراء أوروبيين، وأبرز كتبه: “سيمياء أبجدية الأفعى”، و”الحبل بلا دنس”، و”الحياة السحرية”، و”بعل وموت”، و”الأصول الكنعانية للمسيحية”، و”قصائد أوغاريتية”، و”الساعة الناقصة”. وله في مجال الأبحاث التاريخية نحو 30 بحثاً؛ نُشرت في مجلة “المعرفة” السورية.



فايز شفيق مقدسي ولد في محافظة دير الزور شرق سورية عام 1949، وهو من قرية صافيتا في طرطوس، وقد أتم دراسته الثانوية في محافظة حلب