رحلة إضافية على خطوط “السورية”بين القاهرة و دمشق

وجه وزير النقل علي حمود برحلة إضافية على متن الخطوط الجوية السورية بين القاهرة ودمشق، وذلك بمناسبة عطلة عيد الفطر السعيد، تلبية للطلب الكبير على الحجز، للسفر من القاهرة إلى دمشق.

وفي بيان لوزارة النقل جاء فيه “تسيّر رحلة إضافية وبالطراز العريض A340، يوم الثلاثاء الواقع بتاريخ 12/6/2018،بين القاهرة ودمشق، على أن يكون إقلاع دمشق الساعة 1900مساءً بتوقيت دمشق، ووصول القاهرة الساعة 2000 مساءً بتوقيت القاهرة”.

أما إقلاع القاهرة فيكون الساعة 2130 ليلاً بتوقيت القاهرة، ووصول دمشق الساعة 0020 بعد منتصف الليل بتوقيت دمشق



الوطن