رحال: حلّ مشاكل المصدرين والأولوية للحمضيات وزيت الزيتون

أصدر اتحاد غرف التجارة السورية قراراً بتسمية عبد الرحيم رحال رئيساً للجنة المركزية للتصدير، وذلك أثناء اجتماع مجلس أعضاء اتحاد الغرف في دورته السابعة التي عقدت أمس الأول في مقر الاتحاد.



وكشف رحال عن إقرار النظام الداخلي للجنة المركزية كخطوة أولى لإعادة تفعيلها، مشدداً على ضرورة إجراء اللقاءات بشكل دائم مع المصدرين سواء عن طريق اللجنة المركزية أو عن طريق اللجان الفرعية التابعة لها للوقوف على مشكلاتهم والعقبات التي تواجههم والعمل إيجاد حل لها.



ونوّه بأهمية العمل التصديري في إدخال القطع الأجنبي إلى البلد، وخاصة بعد فتح منفذي نصيب والبوكمال، وسط طلب وإقبال مهم على البضائع السورية بشكل عام في دول الجوار.



وبيّن رحال أن اللجنة سوف تعمل على تقوية العلاقات مع الأسواق الخارجية حالياً كالعراق والأردن ودول الخليج وروسيا وإيران وجميع الدول الصديقة.



وأكد أن ملف الحمضيات هو من أهم الملفات المفتوحة حالياً، وله الأولوية المطلقة في جدول أعمال اللجنة، وسوف تتم متابعة تفاصيل هذا الملف بدءاً من الاهتمام بالجودة وصولاً إلى مراحل التعبئة والتغليف والتوضيب لتصبح جاهزة للتصدير، مشيراً إلى اللجنة سوف تعمل على استصدار شهادات جودة تتعلق بالحمضيات، موضحاً أن اللجنة سوف تقف أيضاً إلى جانب مصدري زيت الزيتون وستعمل على فتح قنوات تصديرية جديدة، فالأولوية لملفات الحمضيات وزيت الزيتون.



الوطن