رجيم صيام 16 ساعة… لخسارة الوزن بوقت قياسي!

تتعدد أنواع الحميات الغذائية التي تساعد على إنقاص الوزن الزائد بسرعة وبطريقة صحيّة، إلا أن البعض يلجأ الى الإمتناع عن تناول الطعام لساعات متواصلة، بهدف تجويع النفس وزيادة حرق السعرات الحرارية، ما يمنح نتائج سريعة وإيجابية في عملية التنحيف.



ما هي فوائد رجيم الصوم لفترة 16 ساعة وكيف يمكن إعتماده؟



يعتبر رجيم الصوم لمدّة 16 ساعة متتالية من الحميات الفعّالة التي تساعد الكثير من الناس على فقدان حوالي 20 الى 25 كيلوغرام خلال ثلاثة أسابيع، وهذه الحميّة تتميّز بأنها سهلة التطبيق حيث إنه وبعد مرور 16 ساعة من الصيام، يسمح بعد ذلك وفي 8 ساعات المتبقيّة من الحصول على نظام غذائي بسيط وفعّال من خلال تناول مختلف أنواع الوجبات الخفيفة علماً أنه يوصى بتناول مجموعة من الأطعمة الغنية بالمواد المغذية مثل الفواكه والخضروات والألياف الغنية بالحبوب الكاملة، فضلاً عن القليل من الدهون الصحيّة والبروتين، ما يساعد على راحة الجسم، ويزيد من قدرته على حرق السعرات الحرارية بشكل أكبر.



كيف يمكن تطبيق رجيم الصيام 16 ساعة؟



للإلتزام بهذه الحمية والحصول على نتائجها السريعة، لا بدّ من الإلتزام بهذا البرنامج التالي مع ضرورة تقسيمه على 8 ساعات بالتحديد فقط، والإكتفاء بتناول الأطعمة والمشروبات في هذه الفترة فقط وفق التالي:



ما قبل الوجبة الأولى :



من الممكن الحصول على كوب من الشاي الأخضر أو القهوة أو أي عصير طبيعي، من دون إضافة أي كمية من السكر.



الوجبة الأولى :



يجب أن تكون عبارة عن رقائق من القمح والحليب + ثمرة من الموز، ومن الممكن إستبدال الحليب ببيضة مسلوقة.



الوجبة الثانية :



ينصح بتناول شريحة من الخبز + فرخ من السمك أو شريحة من الدجاج أو اللحم المشوي + طبق من الخضار.



وجبة خفيفة:

يسمح بتناول قطعة شوكولا متوسطة الحجم أو حبّة واحدة من الفواكه.



الوجبة الثالثة :



كوب من الحليب الدافئ أو شريحة من الخبز مع قطعة كبيرة من الجبنة وكمية من الخضار.

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