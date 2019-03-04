رجيم صحي للسيدة الحامل

من المتوقع أن يزيد وزن الحامل ما بين 12 إلى 16 كغ خلال فترة الحمل كاملة، ومع ذلك فالنساء اللواتي يعانون من زيادة الوزن قبل الحمل، ينصح بزيادة أقل من ذلك بكثير، والنساء البدينات يجب عليهم زيادة ما بين 7 إلى 12 كغ خلال فترة الحمل.



كما يجب ألا تحرص السيدات على عدم الزيادة عن هذه النسبة، تجنبًا للإصابة بتسمم الحمل من ناحية، أو صعوبة فقدان الوزن المكتسب خلال الحمل بعد الولادة من ناحية أخرى، ولكن لا تقلقي سيدتي فإن الحمل لا يمنع من الالتزام بحمية غذائية للحفاظ على الوزن إلى جانب ضرورة تنظيم وجباتك، والحرص على تناول وجبات صغيرة من 5 إلى 6 مرات يومية، وتناول الخضراوات والفاكهة عن الحاجة إلى الطعام، نقدم لك رجيم صحي لفترة الحمل، ولكن أخبري طبيبك أولاً عن حالتك وحاجتك لحمية غذائية.



* وجبة الإفطار: صحن كورن فليكس مع حليب خالي الدسم.



* وجبة خفيفة بين وجبتين الإفطار والغذاء: مكسرات نيئة، وكوب عصير من البرتقال الطازج من دون سكر، وحبة موز.



* وجبة الغذاء: نصف كوب من الأرز أو المكرونة، القليل من اللحم المفروم، أو السمك، أو الدجاج، طبق شوربة صغير مع طبق سلطة خضار، وتفاحة واحدة.



* وجبة خفيفة بين الغذاء والعشاء: طبق فواكة صغير، كوب من الكاكاو الساخن مضافاً إليه حليب خالي الدسم.



* وجبة العشاء: ساندويش جبن خفيف الدسم، وطبق خس، وبيضة مسلوقة، وكوب من الحليب خالي الدسم.



* وجبة خفيفة قبل النوم: شريحة توست أسمر، قطعة من الجبن القريش، أو الحبش، وحبة خيار.