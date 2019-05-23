رجل يعثر على قطعة ذهب خالص نادرة وزنها 1.4 كيلوغرام

عثر رجل أسترالي من هواة البحث عن المعادن النفيسة على قطعة ذهب خالص وزنها 1.4 كلغم تقدر قيمتها بمئة ألف دولار أسترالي، بحسب موقع الـ Daily Mail.

وقد عثر الرجل الذي لم يكشف عن اسمه على قطعة الذهب الطبيعية النادرة عندما كان يمارس هوايته في البحث عن الذهب في مقاطعة جولدفيلدز-إسبيرانس بواسطة جهاز بسيط لكشف المعادن.



ووفقا لـ Matt Cook مالك مجموعة Finders Keepers Gold Prospecting، فإن العثور على مثل هذه القطع الكبيرة من الذهب تحصل عدة مرات في السنة، وبمساعدة معدات خاصة.



وأشار إلى أنه بعد نشر الخبر وصورة القطعة الذهبية، زحف إلى المقاطعة العديد من الناس الراغبين في معرفة حظهم في البحث.



وقال "هذا ممتع جدا، أنا لا أتذكر سنة كالسنة الحالية. أسعار الذهب مرتفعة الآن، ولذلك انطلقت "حمى الذهب ".