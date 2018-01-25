رجل يثقب عنقه أثناء محاولته منع العطس

عندما نتحدث عن العطس فهناك على ما يبدو قاعدةٌ ذهبيةٌ تقول (أن تخرج أفضل من كتمها في الداخل).





تَمثلت هذه القاعدة بوضوحٍ لدى رجلٍ من المملكة المتحدة والذي حاول أن يكتم العطس مما تسبب في زيارته للمستشفى بتهتَكٍ في البلعوم.





إن العطس هو وسيله الجسم لإخلاء أي (جسمٍ مُهيّج) من المجرى التنفسي، ويحدث عادةً بدون سابق إنذار، وتنتج قوة دفعٍ كبيرةٍ حيث تصل سرعتها إلى 16.2 كيلو متر في الساعة أي حوالي 4.5 متر في الثانية أو 10ميل في الساعة.





يلجأ معظمنا فى بعض الأحيان التى يبدو فيها العطس غير ملائمٍ الى كتم العطس، ولكن ذلك ليس خيارًا صائبًا.





حيث لجأ شخصٌ بالغٌ من العمر 34 عامًا إلى اتخاذ إجراءٍ شديد التطرّف محاولًا منع العطس من الخروج فقام بإغلاق فمه بمشبكٍ وإغلاق أنفه بيده فانتهى به الأمر إلى تورّم عنقه بعدها مباشرةً وبعد فترةٍ وجيزةٍ وجد أنه يعاني من ألمٍ شديدٍ عند محاولته البلع كما أنه فقد صوته وذلك كما أفاد أطباء مشفى (ليستر- ترست الجامعي)





إن تهتُّك البلعوم (وهو الممر الرابط بين الأنف والفم والمريْ) أمرٌ نادر الحدوث إلى درجةٍ كبيرة، يحدث عادةً بسبب صدمةٍ مباشرةٍ أو في أحيانٍ نادرةٍ بسبب القيء أو البلع أو السعال.





صُدم الأطباء قليلًا فى البداية إلا أنهم عند فحص المريض سمعوا أصواتً أشبه بصوت فقاعات زيتٍ يغلي تصدر من العنق والقفص الصدري.





قد يتذكر البعض تلك الفتاه التي صرخت عاليًا في حفله فريق (one direction) لدرجة أدت إلى تدمير رئتها، هذا العَرَض يُسمى (crepitus -الفرقعة) ويحدث بسبب وجود فقاعات هواءٍ تحت الجلد.





فى حالة هذا المريض فإن الفقاعات كانت موجودةً في الأنسجة العميقة وتحت عضلات الصدر وقد حدثت بسبب تهتّك البلعوم.





هذا النوع من الإصابات ليس عديم الحدوث بشكلٍ كاملٍ ففى عام 2011 أفاد طبيبٌ من بوسطن عن حالة رجلٍ في 38 من عمره لجأ هو الآخر الى إغلاق فمه وأنفه لمنع نفسه من العطس مما نتج عنه كسرٌ فى الحنجرة هذه المرة.





لاحظ الأطباء أن محاولة منع العطس من الخروج بهذه الطريقه تسمح لضغط العطس أن يتضاعف لأكثر من 38 ضعفٍ ضغط العطسة العادية، الأمر أشبه بأن تتعرّض للكمةٍ فى الحلق بفعل الزفير العنيف.





تم حجز ذلك الرجل البريطانى المصاب في المشفى تحت التغذية الأنبوبية والملاحظة خوفًا من حدوث مضاعفاتٍ وتلقى مضاداتٍ حيويةٍ حقنًا فى الوريد حتى زال التورم والألم وخرج من المشفى بعد 7 أيام.





ينصحك الأطباء بعدم كتمان عطستك، قد تتسبب عطسةٌ قويةٌ فى احتباس الهواء حول العينين إلا أن هذا أقل ضررًا بكثير من تورم الحلق كما أنه أمرٌ نادر الحدوث.





أفاد الأطباء في تقريرهم عن تلك الحالة أن كتم العطس عن طريق إغلاق الأنف والفم يُعد إجراءً شديد الخطورة ويجب تجنبه وقد يؤدي إلى العديد من المضاعفات مثل psudomediastinum) -احتباس الهواء في الصدر بين الرئتين)، ثَقب طبلة الأذن أو حتى تهتّكٍ في وعاءٍ دمويٍ متمددٍ في المخ.



