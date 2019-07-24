رجل في الزبداني يحرق ارضه ليمنع جاره من الرعي فيها

اندلع حريق ضخم بتاريخ 12/7/2019 في منطقة سهل الزبداني، فتوجهت على الفور دورية شرطة من منطقة الزبداني إلى مكان الحريق، كما توجهت سيارات الإطفاء الى المكان، وتمت السيطرة على الحريق ، وتبين أن النيران التهمت حوالي / 1300 / ألف وثلاثمائة دونم مزروعة بأشجار مثمرة وقمح وحوالي / 1200 / ألف ومائتي دونم حراج.



ومن خلال التحقيق تبين أن الحريق مفتعل ، وتم الاشتباه بشخصين من أهالي منطقة مضايا، وألقي القبض عليهما، الأول يدعى ( و . ك ) تولد 1987 الزبداني، والثاني يدعى ( ع . م ) تولد 1965 ، وبالتحقيق معهما اعترف الأول بإقدامه على إشعال حريق بقطعة أرض يملكها ليمنع الثاني من رعي الأغنام فيها وبسبب الرياح القوية امتدت النيران إلى الحقول المجاورة وأدت إلى اندلاع حريق ضخم فيها.



بلغ عدد أصحاب الأراضي الزراعية المتضررين من الحريق /70 / سبعين شخصاً ، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه وتقديمه إلى القضاء المختص .

صاحبة الجلالة