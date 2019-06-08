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رجل أعمال عربي كبير: أزمة اقتصادية في 2020 مع حرب عالمية ثالثة

توقع رجل الأعمال الفلسطيني، طلال أبو غزالة، حدوث أزمة اقتصادية خانقة عام 2020، تبدأ في الولايات المتحدة وتنتهي بحرب عالمية ثالثة بين العملاقين الاقتصاديين، واشنطن وبكين.


وقال أبو غزالة في حوار خاص لـRT جرى على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن أثر الأزمة سيكون جسيما على الاقتصاد العالمي، وسيسبب ركودا والعديد من حالات الإفلاس.


لكن أبو غزالة، الذي يملك مجموعة شركات عالمية، يرى أن اقتصادات ناشئة مثل الهند ستكون قادرة على التكيف مع الأزمة، مشيرا إلى أن سلاح العقوبات الذي تستخدمه واشنطن ذو حدين.

يذكر أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي قد انطلق اليوم وسيستمر حتى السبت، وسط مشاركة دولية وعربية فعالة، ومن المتوقع أن يجذب هذا الحدث الاقتصادي الذي يوصف بـ”دافوس روسيا”، أكثر من 12 ألف مشارك من 140 دولة.

 

 


المصدر: RT