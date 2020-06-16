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ربط ارتفاع أسعار منتجات الداوجن بالاستيراد

بين مدير عام المؤسسة العامة للدواجن، المهندس سراج خضر، أن أبرز مشاكل قطاع الدواجن هي مشاكل علفية من ناحية الاستيراد وأسعارها ارتفعت بنسبة 200٪ والسبب أن الأعلاف ومدخلات الإنتاج كلها مستوردة، وهذا سبب الخسارات المتلاحقة بهذا القطاع.

وأشار إلى أن دعم المنتجين وتطوير عملية الإنتاج سينعكس بشكل إيجابي على أسعار البيض والدجاج في السوق.

وأكد أنه كان هناك إجراءات فنية لتعويض مادة فول الصويا المستوردة في الخلطة العلفية عن طريق اعتماد أنواع حبوب محلية أخرى، لكن قلة فول الصويا يؤثر على كمية البيض ويؤدي لنقص في العناصر البروتينية اللازمة لتغذية الدجاج.

وأن الاستقرار الأمني وعودة مصادر الري في المناطق الشرقية سيدعم زراعة الحبوب العلفية مستقبلاً من ذرة وصويا.

وأوضح أن بعض التجار يتحكمون في المنتجين والسوق وتخزين البيض لقرابة الشهر، المؤسسة ليست جهة رقابية ووصائية على التجار، فتوزيع المنتجات وأسعارها وظيفة جهات رقابية أخرى.

وأضاف قائلاً: اليوم القطاع العام ملزم بتأمين وإنتاج المادة بالربح أو الخسارة، وأن هناك عدة مشاريع نعمل على تأسيسها وتجديد العاملة منها وسيكون لها دور مهم في المستقبل القريب.

 

 


نينار أف ام