ربح 10 آلاف دولار وفشل في تحصيلها

فشل ثمانيني كندي في تحصيل جائزة نقدية ربحها من إحدى آلات المقامرة، بعد أن تبين أنه قام بتوقيع ورقة عندما كان بعمر 17 عاماً، يتعهد فيها بالامتناع عن كل أنواع المراهنات.

وسرعان ما تحولت فرحة جون ماراندو (82 عاماً) إلى خيبة أمل، بعد أن ربح الجائزة الكبرى وقدرها 10 آلاف دولار من آلة المراهنات في مضمار سباق للخيول في مدينة أونتاريو الكندية، حيث أخبره الموظفون أنهم لا يستطيعون تسليمه الجائزة، حسبما نقلت صحيفة «ميرور» البريطانية.

وتبين أن ماراندو سبق أن اسبتعد نفسه من جميع المراهنات عندما كان يبلغ من العمر 17 عاماً، وذلك عن طريق طلب خطي مرفق بصورة، يطلب فيها إقصاءه عن كل محلات الكازينو ومكاتب المراهنات.

إلا أن ماراندو لم يستسلم لحرمانه من الجائزة، وقال إنه كان خضع لعملية في الدماغ خلال الفترة المذكورة، والتي أقصى فيها نفسه عن المراهنات، ولا يتذكر حدوث ذلك، وطالب بأن يحصل على الجائزة التي ربحها.

وفي حديث لوسائل إعلام محلية، قال ماراندو: إنه سيوكل محامياً للمطالبة بالجائزة، مؤكداً أنه لا يتذكر إقصاء نفسه عن المراهنات بسبب العملية الجراحية التي خضع لها في الدماغ، ومتوعداً بألا يسمح لأصحاب الملهى بأن ينجوا بفعلتهم.

ووفقاً للقوانين المحلية، لا يحق لأي شخص سبق أن استبعد نفسه عن المراهنات الحصول على الجوائز، ويقول بول بيليزاري مسؤول اليانصيب في أونتاريو «الناس الذين يستبعدون أنفسهم عن المراهنات يجب أن يعلموا أنهم لن يحصلوا على أي جوائز، وهذا جزء من دعمنا لهم لتشجيعهم على الالتزام بعيداً عن المقامرة».

وكالات