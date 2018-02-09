ربح ورقة يانصيب فأضاعها.. فانتحر!

أقدم مواطن تايلاندي على الانتحار، بعدما أضاع ورقة اليانصيب التي فاز بها بـ1.3 مليون في إقليم شانبوري، شرقي البلاد.

وفي التفاصيل، اشترى جيراوات (43 عاماً)، في شهر تشرين الثاني، سبع أوراق يانصيب حتى تتضاعف حظوظه في الربح، وعند الإعلان عن فوزه بالجائزة الكبرى وقدرها 42 مليون بات تايلاندي (1.3 مليون دولار) اكتشف اختفاء الورقة بشكل غامض، بحسب صحيفة “صن” البريطانية.