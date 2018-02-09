الخارجية: العدوان الهمجي الأمريكي الجديد على ريف دير الزور يؤكد طبيعة النوايا الأمريكية الدنيئة ضد سيادة سورية
سوتشي خطوة متقدمة للحل في سورية
مقتل 27 جندياً تركياً بمحور شيخورزة شمال عفرين
الجيش يسيطر على قريتي قصر ابن وردان والمصيطبة بريف حماة بعد معارك عنيفة مع إرهابيي (داعش)
موسكو: واشنطن تسير نحو تقسيم سورية وهناك خطة عملية لذلك
لقاء رئاسي مرتقب لثلاثي «سوتشي ــ أستانا»: استثمار الخلافات مع واشنطن
طهران: حلم واشنطن بتقسيم سورية لن يتحقق والقادم هو الإعمار
نشرة المساء
الدفاع الروسية: العمل على تحديد قنوات إيصال مضادات الطائرات إلى الإرهابيين في سورية
دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
قذائف الميليشيات تمطر العاصمة.. و«خفض التصعيد» يترنح
في اليوم التاسع عشر للعدوان على عفرين.. أعداد الضحايا في ارتفاع
واشنطن تواصل مزاعمها «الكيميائية» وموسكو تحذر من «مضاربة متعمدة»
إقرار قانون جديد خاص بالحراج والعقوبات تصل حد الإعدام
الجيش يستعيد السيطرة على 11 قرية وبلدة ويقترب من إعلان ريفي حماة وحلب خاليين من إرهابيي داعش

ربح ورقة يانصيب فأضاعها.. فانتحر!

 

أقدم مواطن تايلاندي على الانتحار، بعدما أضاع ورقة اليانصيب التي فاز بها بـ1.3 مليون في إقليم شانبوري، شرقي البلاد.

وفي التفاصيل، اشترى جيراوات (43 عاماً)، في شهر تشرين الثاني، سبع أوراق يانصيب حتى تتضاعف حظوظه في الربح، وعند الإعلان عن فوزه بالجائزة الكبرى وقدرها 42 مليون بات تايلاندي (1.3 مليون دولار) اكتشف اختفاء الورقة بشكل غامض، بحسب صحيفة “صن” البريطانية.

وتملك الفائز القليل الحظ حالة من الاكتئاب والإحباط وظل عاجزاً طيلة أشهر عن العودة لحياته الطبيعة ومزاولة عمله مجدداً.

وفي النهاية، قرر جيراوات الانتحار بإطلاق النار على رأسه، تاركاً رسالة مضمونها: ” أنا آسف حقاً، رجاءً، لا تؤذوا عائلتي، لقد فزت باليانصيب”.

المصدر: سبوتنيك

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.