الجيش السوري يستهدف «رتلاً» تركياً
«منصة أستانا» أكدت أن الآليات واللجان ستعملان دائماً وأنباء عن خلافات بشأن لجنة مناقشة الدستور
«مؤتمر سوتشي»: قطار التسوية بمن حَضَر!
البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري
العدوان التركي على عفرين يخلف مزيدا من الشهداء والجرحى بين المدنيين
انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي، القلاع: للسوريين وحدهم الحق في تقرير مستقبلهم
الجيش يدمر عربات مزودة برشاشات لإرهابيي “داعش” في ريف دير الزور
المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري بسوتشي يختارون هيئة رئاسة المؤتمر
حملة اعتقالات في صفوف معارضين لنظام أردوغان على عفرين
«سوتشي» ينطلق اليوم.. وتنوع اتجاهات وانتماءات المشاركين أبرز ما يميزه
تقدم بطيء للجيش التركي وميليشياته.. وتصعيد إعلامي بين أنقرة وواشنطن
الجيش يستعيد بلدة أبو الظهور وقريتين في إدلب
300 أذربيجاني قتلوا في سورية.. وفرنسا تتباكى على إرهابييها!
عدوان أنقرة مستمر... وواشنطن لا تفكر بسحب قواتها من منبج
بيسكوف: مؤتمر سوتشي سيصبح خطوة مهمة على طريق تسوية الأزمة في سورية

ربح مليون دولار ومات

 

توفي رجل أميركي بعد 3 أسابيع من استلامه جائزة ال​يانصيب​ التي بلغت مليون ​دولار​.

وحملت الحادثة تفاصيل غريبة، إذ اشترى النجار الأميركي دونالد سافاستانو (51 عاما)، من مدينة سيدني في ​نيويورك​، بطاقة يانصيب احتفالية بمناسبة أعياد ​الميلاد​ ورأس السنة بقيمة 10 دولارات، وبعدما أزال الطبقة الواقية على البطاقة، فوجئ بفوزه بمليون دولار.

ولكي يحصل على المبلغ بسرعة، تنازل عن جزء من الجائزة بحسب قوانين اليانصيب في ​أميركا​، وتسلم مبلغ 661.8 ألف دولار، لكن الموت فاجأه بعد بضعة أيام من تسلمه الجائزة، حيث قضى بمرض السرطان الذي اكتشفه الأطباء في مراحل متأخرة.

وكان سافاستانو قد صرح للصحفين عقب استلامه المبلغ بأنه سيشتري شاحنة جديدة وسيوفي ديونه ويترك مبلغا من المال لشيخوخته.

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.