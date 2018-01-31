ربح مليون دولار ومات

وحملت الحادثة تفاصيل غريبة، إذ اشترى النجار الأميركي دونالد سافاستانو (51 عاما)، من مدينة سيدني في ​نيويورك​، بطاقة يانصيب احتفالية بمناسبة أعياد ​الميلاد​ ورأس السنة بقيمة 10 دولارات، وبعدما أزال الطبقة الواقية على البطاقة، فوجئ بفوزه بمليون دولار.

وحملت الحادثة تفاصيل غريبة، إذ اشترى النجار الأميركي دونالد سافاستانو (51 عاما)، من مدينة سيدني في ​نيويورك​، بطاقة يانصيب احتفالية بمناسبة أعياد ​الميلاد​ ورأس السنة بقيمة 10 دولارات، وبعدما أزال الطبقة الواقية على البطاقة، فوجئ بفوزه بمليون دولار.