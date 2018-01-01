نشرة أخبار المساء 26 /1/2018
العدوان التركي على عفرين: إغلاق عشرات المدارس واستشهاد أسرة مؤلفة من 7 أشخاص
بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي التحضيرات لمؤتمر سوتشي والعدوان التركي على عفرين
العثور على ألغام إسرائيلية ومواد سامة وأسلحة من مخلفات "داعش" في دير الزور
أي مصير ينتظر الأكراد في سورية؟
أنقرة لواشنطن: «المنطقة الآمنة» تحتاج إلى الثقة..و«مقاطعة عفرين» تطلب دعم دمشق.
عفرين: بداية أم نهاية أزمات؟
يوم محادثات صامت في «فيينا 1»
الجيش يحبط هجوما لتنظيم “داعش” على قريتي الكشمة وغريبة بريف دير الزور ويقضي على 25 من إرهابييه
ارتفاع عدد ضحايا العدوان التركي على عفرين إلى 141 مدنياً بين شهيد وجريح
15 مدنياً ضحايا مجزرة جديدة لـ “تحالف واشنطن” بريف دير الزور
مجلس الشعب يقر تعديلات المرسوم 66 لعام 2012 لإحداث مناطق تنظيمية في المحافظات
زاخاروفا: توجيه دعوات لـ 1600 سوري للمشاركة في مؤتمر سوتشي
موسكو: سياسة الغرب بشأن إعادة إعمار الرقة ستبقيها تحت الأنقاض
أخبار غير مؤكدة عن دعوة «حماية الشعب» الجيش السوري لدخول عفرين

راهب بوذي يبتسم بعد وفاته بعامين

 

ذكرت صحيفة "​ديلي ميل​" البريطانية ان راهبا بوذيا فاجأ الكثيرين بابتسامته بعد استخراج جثته من مكانها.

واستخرجت جثة الراهب البوذي الكمبودي "لوانج فور بيان" بعد عامين من وفاته لتبديل ملابسه في ​تايلاند​ حيث عاش طوال حياته، واستسلم لمرضه بمستشفى في العاصمة ​بانكوك​، عن عمر 92 عاما، وتم الاحتفاظ بجثة الراهب داخل تابوت بالمعبد التايلاندى، حيث كان يؤدي خدمته وظهر وكأنه يبتسم بعد وفاته، ويذكر أن أتباعه سيصلون من أجله حتى إعادته إلى مثواه اليوم الـ 100 بعد الوفاة.

 

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