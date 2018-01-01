راهب بوذي يبتسم بعد وفاته بعامين

واستخرجت جثة الراهب البوذي الكمبودي "لوانج فور بيان" بعد عامين من وفاته لتبديل ملابسه في ​تايلاند​ حيث عاش طوال حياته، واستسلم لمرضه بمستشفى في العاصمة ​بانكوك​، عن عمر 92 عاما، وتم الاحتفاظ بجثة الراهب داخل تابوت بالمعبد التايلاندى، حيث كان يؤدي خدمته وظهر وكأنه يبتسم بعد وفاته، ويذكر أن أتباعه سيصلون من أجله حتى إعادته إلى مثواه اليوم الـ 100 بعد الوفاة.