رامب يحدد المرشحين لمنصب مستشار الأمن القومي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسماء خمسة مرشحين لمنصب مستشار الأمن القومي الذي شغله جون بولتون سابقًا.

والمرشحون هم: نائب بولتون السابق ريك واديل، ونائبة وزير الطاقة الأمريكي ليزا غوردون هاغارثي، ورئيس مركز السياسة والأمن فريد فريتس، والمبعوث الخاص للرئيس لشؤون الرهائن، روبرت أوبراين، ومساعد نائب رئيس الولايات المتحدة، كيت كيلوغ.



وقال ترامب للصحفيين عن المرشح الأخير: “أحب كيت كيلوغ، كان كيلوغ معي منذ البداية،إنه رائع”.



وأعلن ترامب في 13 أيلول الجاري أنه أراد ترشيح مايك بومبيو لهذا المنصب، لكن الأخير رفض لعدم رغبته في الجمع بين منصبه الحالي ومنصب مستشار الأمن.



وقام ترامب بإقالة بولتون في 10 أيلول الحالي، بعد أكثر من عام ونصف من عمله في هذا المنصب. وأشار الرئيس الأمريكي مرارًا إلى أن مستشاره لديه آراء صارمة، لكنه قادر على كبحه.

و يقوم تشارلي كابرمان الآن بمهام مستشار الأمن القومي بالنيابة.