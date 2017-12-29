راغب علامة:يبارك للسوريين انتصارهم على الإرهاب الذي سقط على أبواب دمشق

أطل السوبر ستار راغب علامة عبر برنامج “ستروبيا” على إذاعة المدينة اف ام مباركاً للشعب السوري نصره الكبير على “الإرهاب الدولي” والذي حاول تدمير سورية مشيراً إلى أن الثمن الذي دفعته البلد الحبيبة سورية كان باهظاً والمؤامرة سقطت على أبواب دمشق بهمة الأبطال الذين حافظوا عليها.





وعن عودته للغناء في سورية صرح علامة أنه بانتظار أي دعوة بكل سرور ومحبة وشوق للوقوف على مسارح سورية كما في الماضي، مؤكداً أنه زارها سابقاً خلال الحرب وغنى في مناطق قريبة من تواجد الإرهابيين بالقرب من مطار دمشق الدولي.





وعن العمل السياسي بين علامة أن الناس يطالبونه بالترشح لتمثيلهم بشكل مستمر وهو من موقعه يقوم بخدمة الناس بمايستطيع ولو تم تخييره لاختار أن يكون وزيراً للعدل لأن جلّ طموحه أن يتساوى كل الناس أمام القانون.





وكشف راغب للمرة الأولى عن تفاصيل ألبومه الجديد الذي يتضمن “قنابل وصواريخ غنائية” وسيبدأ تسجيله مع مطلع العام الجديد وسيتعامل مع أسماء جديدة على صعيد الكلام واللحن إضافة لأسماء سبق وشهد معها نجاحات مثل محمود عيد ومحمود خيامي ووليد سعد وغيرهم.





علامة قال إنه يحب الغناء باللهجة المغربية شرط أن تكون الكلمات سهلة وإنه من الممكن أن يغني باللغتين الانكليزية والفرنسية كونه يتقنهما.





وعن خلافه مع المخرج سيمون أسمر أوضح راغب للمدينة اف ام بأنه لم يكن هناك أي تواصل بينهما مؤخراً وأن أسمر لم يكن صادقاً فيما قال وهو بدوره وضع النقاط على الحروف ورد عبر الإعلام كما فعل أسمر الذي حاربه سابقاً في ال LBC بالمقاطعة التي استمرت 16 عام ومنع ظهوره أو ذكر اسمه.





علامة وفي الختام اعتبر أن العالم العربي يعاني من “فلتان إعلامي” ونشر الأخبار الكاذبة ولكن لامجال لمحاسبة أحد مضيفاً إنه لوكان هناك قانون يحاسب الناس على الكذب لوجدنا 90% منهم في السجن.



