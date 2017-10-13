رادار يكشف عن قمرين يدوران حول كويكب فلورنس!

كشفت صور الرادار للكويكب 3122 فلورنس التي تم الحصول عليها هوائياً على بُعد 70 متراً في مجمع غولدستون لشبكة الإتصالات الفضائية العميقة DSN التابع لناسا بين 29 آب/أغسطس و1 أيلول/سبتمبر أن الكويكب لديه قمرين صغيرين، وأكدت أيضاً أن الكويكب الرئيسي فلورنس يبلغ حجمه نحو 4.5 كم (2.8 ميل).

فلورنس هو الكويكب الثلاثي الثالت والوحيد المعروف من السكان القريبين من الأرض حيث تم اكتشاف أكثر من 16400 جسم حتى الآن، وتم اكتشاف كل ثلاثيات الكويكب التي تشبه كوكب الأرض الثلاثة عن طريق عمليات الرصد للرادار، وهو الأول الذي تمت رؤيته حيث تم اكتشاف قمرين حول الكويكب 1994 CC في حزيران/ يونيو 2009. إن أحجام القمرين ليست معروفة حتى الآن، ولكنها على الأرجح تتراوح بين 100-300 متراً (300-1000 قدماً)، كما أن الأوقات اللازمة لكل قمر للدوران حول فلورنس ليست معروفة على وجه التحديد حتى الآن ولكن يبدو أنه ما يقرب من 8 ساعات للقمر الداخلي و22-27 ساعة للقمر الخارجي.