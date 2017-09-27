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راجمات “الإعصار” تدعم الجيش العربي السوري في حماة

أعلنت مصادر إعلامية عن رصد راجمة الصواريخ “أوراغان” (العاصفة أو الإعصار) في محافظة حماة السورية.راجمات “الإعصار” تدعم الجيش العربي السوري في حماة

وقد أفادت تقارير إعلامية عن وجود 36 راجمة “أوراغان” في سوريا. وأخيراً تم رصد صورة التقِطت في سوريا تظهر فيها راجمة جديدة. والأغلب ظناً أن تلك الصورة تُظهر إحضار الراجمة الجديدة التي لم يستخدمها الجيش العربي السوري من قبل إلى ساحة القتال في محافظة حماة.

ووفقاً لمعلومات الخبير العسكري يوري ليامين، حصلت سوريا على راجمات “أوراغان” من روسيا للمرة الأولى في نهاية عام 2013 أو في بداية عام 2014. وبصفة الإجمال استلمت سوريا ما لا يزيد على عشر راجمات صواريخ من طراز “سميرتش” و”أوراغان”، حسب تقديرات الخبير.

ويشار إلى أن راجمات “أوراغان” السورية طالما جرى استخدامها في جنوب سوريا وتحديداً في ريف دمشق ومحافظة درعا. ثم تم رصد راجمتين في وسط سوريا في منطقة دير الزور. والآن يُرصد وجود إحدى راجمات “أوراغان” في محافظة حماة.

المصدر : سبوتنيك

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