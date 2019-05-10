راجمات الصواريخ اللاهبة تتجه الى جبهات ادلب

أعلنت وكالة أنباء "موردوفيا الروسية" عن نقل آليات عسكرية تابعة للجيش العربي السوري إلى شمال محافظة حماة.



ومن بين الآليات التي تم رصدها أثناء نقلها إلى شمال محافظة حماة السورية راجمات الصواريخ اللاهبة “تي أو إس-1أ” (توس-1أ).



وقالت موردوفيا الروسية إن البعض من هذه الراجمات التي تم رصدها أثناء نقلها إلى شمال محافظة حماة ارتدت زيًا نادرًا لم تكن هذه الآليات ترتديه من قبل هو الزي المقلم.



وصُنعت راجمات الصواريخ هذه في روسيا. ويسميها العسكريون الروس “سولنتسيبيوك” (لفحة الشمس). وأثبتت راجمات الصواريخ اللاهبة جدارتها في سوريا خلال الحرب ضد الإرهاب حيث سهل استخدامها مهمة القوات الحكومية السورية.



وينطبق نفس الشيء على مدافع “مستا بي” عيار 152 ملم التي كانت ضمن الأسلحة التي استعانت بها القوات السورية المحاربة ضد الإرهاب.