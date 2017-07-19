راتب الموظف السوري 15 ورقة نقدية فقط

بعد طرح عملة الألفين ليرة في الأسواق السورية، تضاربت آراء الشارع السوري بين متخوفين من طرح العملة الجديدة حيث طالب البعض بطباعة واستبدال فئة الـ 50 والـ 100 ليرة بدلاً عن إصدار الألفين، فيما قال آخرون أن إصدار العملة لن يضر طالما يتم سحب الفئات الأخرى المهترئة من الأسواق.

"نص الشعب مخبيها وما بدو يصرفها" هكذا علق عمر على الاستبيان الالكتروني الذي قام به الفريق الاقتصادي لموقعنا حول السلع التي يمكن شراءها بالعملة الجديدة (الألفين ليرة)، بغض النظر عن طبيعة هذه السلع، واجه بعض الناشطين على الانترنت السؤال بالضحك، آخرون غرقوا في تفكير عميق منشغلين بحسابات بسيطة لبعض السلع التي كانت أغلبها مواد غذائية.

كانت معظم الأجوبة "سندويشة شاورما واحدة" وهي غالباً لا تشبع الفرد فيحتاج لشراء اثنتين على أقل تقدير، وبالتأكيد من يحمل ألفين ليرة فقط في جيبه لن يتجرأ على التفكير بطلب وجبات لحوم أو دجاج، حيث أصبح سعر وجبة الكوردون بلو على سبيل المثال 2250 ليرة للمطعم العادي و2950 للمطعم من فئة النجمتين و3700 ليرة للمطعم 3 نجوم.

ولا تكفي العملة الجديدة لتحضير أي طبخة باعتبار سعر أوقية اللحمة يزيد عن الألف ليرة سورية، ولا تكفي ثمن وجبة جاهزة في أي مطعم بل أقصى ما تستطيع شراءه بها وجبة شاورما وعلبة لبن أو مشروب غازي كحد أقصى.

بالتأكيد لن تتجرأ على دخول المطاعم وفي جيبك ألفين ليرة فقط حيث تفضل رهف الجلوس في المنزل لتحفظ كرامتها وتقول: "الله وكيلك إذا ما معي الا ألفين ليرة ما بطلع برا البيت أحسن ما ضحك العالم عليي واتبهدل".

يقول حسن بحسب الاستبيان "صار راتبي 25 ورقة نقدية من فئة الألفين ليرة" واعتبر كثيرون حسن محظوظاً بعدد أوراق راتبه فيما قالت تمارا: "راتبي أصبح عشرة أوراق فقط".

آخرون علقوا على الاستبيان أنهم يستطيعون شراء 4 علب متة، وقال آخرون أنهم يشترون بها رصيد لأجهزتهم الخلوية، فربما تكفي لتصفح الانترنت لساعات قليلة فقط.

بالنسبة للمواصلات من ممكن أن تكفيك العملة الجديدة لتستأجر تكسي ذهاب إياب بشرط ألا تتجاوز مدة ركوبك في السيارة ربع ساعة.

يقول سعيد: كيلو لبنة وربطة خبز وكيلو خيار وكيلو بندورة، ويبقى "شوية فراطة" أصرفها على ملذاتي الشخصية!!

أضعها في دفتر جمع العملات، أحتفظ بها للذكرى، ألتقط معها صورة تذكارية، وأجوبة أخرى على هذه الشاكلة تندر بها السوريون عند سؤالهم عما يستطيعون شراءه بالعملة الجديدة ويظهر بوضوح أن الألفين لا تكفي مصروف طعام ليوم واحد فقط، فهي شكلياً 2000 ليرة لكن فعلياً قيمتها 200 ليرة بحسب تعبير السوريين.



المصدر: B2B