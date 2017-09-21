الدفاع الروسية: مسلحو “قسد” يدخلون تشكيلات "داعش" دون عوائق
الجيش يوسع نطاق سيطرته على الضفة الشرقية لنهر الفرات ويفرض سيطرته على بلدة التبني وقرية البويطية بريف دير الزور الغربي
لافروف لتيلرسون: الولايات المتحدة ضيف غير مدعو في سورية
الدفاع الروسية: “النصرة” شنت هجوماً واسعاً على مواقع الجيش السوري في إدلب
بعد «الزكف».. أنباء عن استعدادات أميركية للانسحاب من قاعدة «التنف»
«ضجّة» المناهج بين أسئلة مجلس الشعب وأجوبة وزير التربية
موسكو وواشنطن تحدّثان تفاهمات دير الزور: سباق النفط يتسارع
الجيش سيطر على قرى وتلال حاكمة جديدة في جب الجراح ،وغزوة «النصرة» فشلت.
انتخابات فدرلة «كردية» اليوم
الذهب الأسود في الشرق السوري
أزمة المناهج تحت قبة مجلس الشعب
الجيش يفرض سيطرته على مساحات جديدة في محيط بلدة التبني بريف دير الزور الغربي.
الجيش يفتح ممرات إنسانية في دير الزور
ألمانيا: القبض على عراقيين وسوري بشبهة الانتماء ل”داعش”
استشهاد 3 عاملين وفقدان 4 آخرين إثر هجوم انتحاري على معمل غاز الجبسة بريف الحسكة

رئيسة وزراء بريطانيا: الإرهاب يشكل المأساة العالمية الأكثر خطورة

دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى العمل على مكافحة الإرهاب الذي يشكل ” المأساة العالمية الأكثر خطورة “.رئيسة وزراء بريطانيا: الإرهاب يشكل المأساة العالمية الأكثر خطورة

وقالت ماي في كلمة بلادها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم: إن ” الاصلاح الرئيس في منظومة الأمم المتحدة ينبغي أن يكون بالاتجاه لمكافحة الإرهاب ” لافتة إلى أن الكثير من الدول الأخرى تواجه هذه المشكلة.

كما دعت ماي البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة الى أن تسهم في مكافحة الإرهاب بنفسها ومواجهة آثار انتشار الأفكار المتطرفة عبر شبكة الإنترنت.

وشهدت بريطانيا خمس هجمات إرهابية خلال العام الجاري كان آخرها هجوم على حفل غنائي في قاعة مانشستر أرينا ما أدى إلى مقتل 22 شخصا وجرح 11 آخرين بينهم عدد كبير من الأطفال.

المصدر: وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.