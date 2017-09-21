رئيسة وزراء بريطانيا: الإرهاب يشكل المأساة العالمية الأكثر خطورة

دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى العمل على مكافحة الإرهاب الذي يشكل ” المأساة العالمية الأكثر خطورة “.

وقالت ماي في كلمة بلادها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم: إن ” الاصلاح الرئيس في منظومة الأمم المتحدة ينبغي أن يكون بالاتجاه لمكافحة الإرهاب ” لافتة إلى أن الكثير من الدول الأخرى تواجه هذه المشكلة.

كما دعت ماي البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة الى أن تسهم في مكافحة الإرهاب بنفسها ومواجهة آثار انتشار الأفكار المتطرفة عبر شبكة الإنترنت.

وشهدت بريطانيا خمس هجمات إرهابية خلال العام الجاري كان آخرها هجوم على حفل غنائي في قاعة مانشستر أرينا ما أدى إلى مقتل 22 شخصا وجرح 11 آخرين بينهم عدد كبير من الأطفال.

المصدر: وكالات