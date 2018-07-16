رئيسة كرواتيا ترفض عزل روسيا

دعت الرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش إلى الحوار مع روسيا والكف عن محاولات عزلها.

وقالت غرابار كيتاروفيتش في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس: “من الضروري الحفاظ على الاتصالات والحوار الدائم مع الجانب الروسي بشأن قضايا التحديات الأمنية المشتركة وعدم اللجوء الى محاولات عزلها”.

وأعربت عن أملها في أن يظهر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في قمتهما اليوم في هلسنكي موقفا مسؤولا فيما يتعلق بالحفاظ على الاستقرار في العالم والعلاقات عبر الأطلسي.

وأكدت رئيسة كرواتيا أن العلاقات بين موسكو وواشنطن لها أهمية قصوى في الوقت الحالي بما في ذلك من وجهة نظر منع تكرار الصراع في منطقة البلقان.