رئيسة حزب سوري تدعو إلى اعتصام ضد الحكومة في دمشق تحت عنوان “ بلغ السيل الزبى “

دعت رئيس حزب الشباب للبناء و التغيير ، بروين ابراهيم ، إلى اعتصام سلمي مرخص في دمشق ، ضد الحكومة ، تحت عنوان “ بلغ السيل الزبى “ ، سيتم تحديد موعده لاحقا ، بعد انتهاء الإجراءات القانونية .

وكتبت ابراهيم على صفحتها الشخصية على فيسبوك “ ندعو السوريين جميعاً ، بكل أطيافهم و مواقعهم و تموقعاتهم ، لمشاركة الهم السوري الموحد ، بوقفة اعتصامية سلمية ، تقول للحكومة السورية ( قد بلغَ السيل الزبى ) “

وتساءلت رئيسة الحزب في بث مباشر على فيسبوك “ ماذا فعلت الحكومة بعد ٧ سنوات من الإرهاب والحرب على سوريا ، ماذا قدمت الحكومة لهذا الجيش والشعب الذي صمد إلى جانب دولته “ .

وتابعت “ نحن القوى التي بقيت في سوريا ، والمواطن السوري من حقه أن يعارض أداء حكومته وينتقد ، وهو توجيه صارم من رئيس الدولة السورية بشار الأسد “

وتحدثت عن الكثير من الأمثلة عن الفساد في عدة مفاصل في الحكومة، والتي رفضت فيه الحكومة حتى إلى الاستماع إليها.

وقالت إنهم كمعارضة وطنية “ لم نستغل ظرف البلد، ولم نلجأ إلى المنابر الخارجية، نحن نتكلم من الداخل ، وهذا حقنا” .

وعن ربط التوقيت ، وتشبيهه بما يحدث في الأردن والاتهامات التي قد توجه للحزب، قالت بروين “ حالنا ليس بأفضل حال من الأردن ، لكننا نرى أننا نتميز عنهم بأن ملك الأردن خائن ، باع القدس ، وباع نفسه لأميركا ، أما نحن فلدينا رئيس مقاوم ، وصامد “

وعن موعد الاعتصام ، أشارت إلى أن “ التوقيت رح يتحدد لاحقا وفق القانون والدستور السوري “ ، مؤكدة “ نحن مع الجيش ، ومع الأمن ، ومع قوى الأمن الداخلي ، وتضحياتنا في الدفاع عن سوريا لم تكن ليتقاسم المسؤولون “ هادا خط الرز وهادا خط السكر “

وطلبت رئيسة الحزب من كل مواطن سوري لديه ملفات فساد يتواصل معنا ، وكشفت أنها بصدد عقد ندوات عن الفساد ونشرها على الصفحات .



تلفزيون الخبر