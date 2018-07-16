رئيس لجنة انتخابات المجالس المحلية: 85 دائرة انتخابية تشمل الحسكة والقامشلي

قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات سليمان القائد؛ إن الانتخابات حق وواجب لكل مواطن سوري والأكراد هم مواطنون سوريون بموجب المرسوم رقم 49 والذي تم بموجبه منح الأجانب المسجلين في سجلات الحسكة الجنسية السورية وتبعا لذلك يحق لهم الترشح والانتخاب للإدارة المحلية. كاشفاً عن أنه “تم تحديد دوائر انتخابية للإدارة المحلية في مدينة الحسكة ومنطقة القامشلي وعفرين وعين العرب.”

وأضاف القائد، “في حال تعذر إجراء الانتخابات بالمناطق الساخنة مثل عفرين، فإنه يجوز للجنة نقل المراكز الانتخابية إلى مناطق أخرى، موضحاً أن المادة 59 مكررة في قانون الانتخابات أجازت للجنة عند الضرورة نقل دوائر أو مراكز انتخابية إلى دوائر أخرى وكذلك الأمر متعلق بنقل فرز الأصوات.”



ورأى القائد أن إقبال الأكراد على الانتخابات مرتبط بسهولة التنقل وخصوصاً في المناطق التي يوجد فيها الاحتلال التركي وميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» ذات الأغلبية الكردية، معرباً عن تفاؤله في أن تكون هناك مشاركة واسعة من الأكراد.

وأعلن القائد عن تقسيم سورية إلى أكثر من 85 دائرة انتخابية، موضحاً أنه تم تقسيم دمشق وريفها إلى 16 دائرة، خمس منها في المدينة، في حين تم تقسيم حلب إلى 15 دائرة، أربع في المدينة.

وأشار القائد إلى أنه لا مانع من المغترب أن يرشح نفسه ولكن بموجب وكالة قضائية سارية المفعول يرسلها إلى وكيله لتقديم طلب ترشيحه، موضحاً أن تحديد مراكز الاقتراع سيكون قبل سبعة أيام من موعد إجراء الانتخابات على أن تتولى اللجان الفرعية تحديدها وفق ما نص عليه قانون الانتخابات بالتنسيق مع الرئيس الإداري وهو المحافظ.



محمد منار حميجو