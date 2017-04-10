رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي: سنستمر بتقديم كل ما نستطيع للتنظيمات الإرهابية في سورية

أكد رئيس الكيان الصهيوني رؤوفين رفلين ان كيانه سيستمر بتقديم كل ما يستطيع للتنظيمات الإرهابية في سورية.



وذكرت وسائل اعلام العدو الإسرائيلي ان رفلين دعا خلال زيارته عددا من مصابي التنظيمات الارهابية والذين يتلقون العلاج بمستشفى الجليل الغربي في مستوطنة نهاريا شمال فلسطين المحتلة الى الاستمرار في “تقديم المساعدة” بكل ما يستطيع كيان الاحتلال للتنظيمات الارهابية في سورية مطالبا بمزيد من الخدمات للارهابيين المصابين في مشافي الاحتلال.



وسبق لكيان الاحتلال أن أقر بالعلاقة العضوية التي تربطه بالتنظيمات الإرهابية في سورية عندما اعترف وزير الحرب السابق موشيه يعالون بالتنسيق القائم بين كيانه وهذه التنظيمات وخصوصا الموجودة منها في المناطق القريبة من الجولان السوري المحتل.



ويأتي هذا الاقرار بعد أن أكدت الكثير من التقارير الإعلامية أن كيان الاحتلال الاسرائيلي يقدم الدعم العسكري والاستخباراتي المباشر للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وخاصة في محافظتي درعا والقنيطرة ويعالج مصابيه في مستشفياته.

وكالات